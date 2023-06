Recomendaciones para ver la final de vuelta entre Millos vs. Nacional

En un partido apretado y con pocas opciones de gol, Atlético Nacional y Millonarios empataron 0 a 0 en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, este 21 de junio, por lo que ambos equipo llegan con las mismas opciones para el cotejo definitivo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, en donde el equipo albiazul hará las veces de local.

Teniendo en cuenta que el escenario deportivo de la capital colombiana tendrá aforo completo para este partido, además que no habrá asistencia de público visitante, la empresa de distribución de taquilla, Tuboleta, hizo algunas recomendaciones para los hinchas de Millonarios que asistirán a este importante partido.



Abonados

En el caso de los abonados, estos tendrán la posibilidad de redimir sus boletas hasta la media noche del 22 de junio, según informó Tuboleta.



"Abonarse a la temporada tiene como gran beneficio asegurar su puesto final, invitamos a los abonados a que hagan uso de su derecho y rediman sus boletas por medio de nuestros canales autorizados de atención, solo hasta la media noche del jueves 22 de junio. Después de vencido el plazo, las boletas que no hayan sido redimidas serán puestas a venta para público general", aseguró la empresa.

Comunicado Oficial sobre la Boletería de la Gran Final. pic.twitter.com/hS6TzKSPwg — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 20, 2023

¿Aún quedan boletas disponibles?

Según aclararon tanto Tuboleta como Millonarios, las boletas que no sean adquiridas por parte de los abonados serán puestas a la venta para el público general.



"Dado que las boletas para la final tienen una alta demanda, creemos que no habrá más disponibilidad; sin embargo, invitamos a los hinchas a estar conectados a nuestras redes sociales y página web, medios por los que anunciaremos si tendremos disponibilidad para las nuevas boletas para público general, de darse esa posibilidad, las boletas saldrían a la venta el próximo viernes 23 de junio. La venta se realizará únicamente a través de nuestra página web, no tendremos disponibilidad de boletas ni venta en taquillas ni call center", aseguró Tuboleta.



Otras recomendaciones

Según informó la empresa, a las afueras del estadio habrá un total de nueve prefiltros con el objetivo de con el objetivo de tener un control en el comportamiento de los hinchas en el ingreso al estadio El Campín. También habrá voceadores en los ingresos a las tribunas orienta y occidental para apoyar el proceso de entrada a los asistentes, así como carpas de atención para las personas a las que se le presenten algún inconveniente.



"Tenga en cuenta que, una vez entregada la boleta, es responsabilidad del titular de la compra, por esto recomendamos no compartir sus boletas por redes sociales o grupos de WhatsApp, ya que así pueden caer en manos de personas malintencionadas y se abre la puerta a la clonación de los códigos QR", concluyó Tuboleta.



