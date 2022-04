Minas ‘La Jagua’ y ‘Calenturitas’ a oferta en nueva ronda minera.

La respuesta a lo que podría pasar con la operación de los títulos mineros que Prodeco (exfilial de Glencore en Colombia) devolvió a la Nación quedó sobre la mesa en días recientes.



La razón, las minas ‘La Jagua’ y Calenturitas’, que hacen parte del complejo carbonífero y que está localizado en el departamento del Cesar, serán designadas como Áreas Estratégica Minera (AEM), para ofertarlas en el procesos de ronda minera en las próximas semanas.



“Las dos minas están listas para reiniciar la producción. Por esta razón se ofertarán en la próxima ronda minera, más con una coyuntura en la que varios países de Europa nuevamente están contactándose para comprar carbón colombiano”, explicó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



El funcionario subrayó que, lo atractivo de ‘La Jagua’ y ‘Calenturitas’, que ambas minas tienen la licencia ambiental y no depende directamente de la empresa, “porque no se tiene que gestionar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Anla, porque ya está otorgada al proyecto”.



Mesa agregó que para la oferta de los dos títulos carboníferos se abrirá una “convocatoria competitiva con reglas similares a las rondas de AEM que se hicieron para cobre y fosfatos, y que se tiene proyectada para oro”.



El proceso para designar a ‘La Jagua’ y ‘Calenturitas’ en la oferta de la AEM ya viene adelantado, a tal punto que el pasado viernes 11 de marzo la Agencia Nacional de Minería (ANM) realizó un taller de capacitación para empresas mineras que están interesadas en participar en el concurso público.



En el encuentro, no solo se hizo una introducción a lo que es el Proceso de Habilitación para las empresas extractivas interesadas en producción de carbón, sino que además se hicieron dos presentaciones, una de requisitos jurídicos y otra de terminos de referencia técnicos, para empresas habilitantes, además se presentó el video de ‘Anna Minería’, el nuevo catastro minero, y finalizó el evento con una sesión de preguntas y respuestas.

“El proceso se abrirá en los próximos días, y el cronograma que se está trabajando es para poder adjudicar las dos minas antes que termine la presente administración”, recalcó el ministro Mesa.



Cabe recordar que las minas ‘La Jagua’ y ‘Calenturitas’ hacían parte de la operación de Prodeco, y que en febrero de 2021 inició el proceso de devolución de sus títulos mineros a Colombia a través de la ANM.



A través de un comunicado, la entonces filial de la multinacional suiza Glencore, resaltó que la devolución es consecuencia de la crisis que abarca el sector en el país (para ese momento), a la que se sumó la pandemia, y que derivó en una operación inviable desde el punto de vista económico.



En diciembre de 2020 la ANM le negó a Prodeco una solicitud para suspender sus operaciones en las minas de ‘La Jagua’ y ‘Calenturitas’. A partir de allí, la minera inició una revisión en torno a sus costos de operación, afectados por las expectativas de precios a la baja en el mercado carbonífero y que sucedía para esa época.



“La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante”, aseguró la empresa, y reiteró que “las dos minas entran en una etapa de mantenimiento hasta que el proceso formal derivado de la renuncia de los títulos haya culminado”.



En cuanto al puerto de exportación Puerto Nuevo, la exfilial de Glencore dejó en claro que “continuará con la operación en línea con sus obligaciones de servicio público”.

Durante 30 años de actividad minera, Prodeco invirtió más de US$3.000 millones, y ha pagado una cifra similar en regalías e impuestos. Además, generó 1.200 empleos directos.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO​