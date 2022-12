Solicitan el pago de obligaciones laborales de docentes en diciembre

Ante el déficit estructural que viene presentando desde el año 2017 el Sistema General de Participaciones (SGP), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) solicitó desde el mes de agosto del 2022 a las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) tomar medidas excepcionales para garantizar el pago de las obligaciones laborales del mes de diciembre.



El desfinanciamiento se debe a que el costo de la nómina del personal docente ha crecido más que los ingresos del SGP Educación. Para el 2022, la bolsa de recursos creció 3,9% frente al año 2021, mientras que la nómina lo hizo en un 9,94%, razón por la cual, en la actual vigencia, el déficit para cubrir la prestación del servicio educativo es de $1,25 billones.

En este sentido, desde el mes de septiembre, se aplazó el giro de los aportes patronales al Fomag para los dos últimos bimestres del año, lo que liberó $1,1 billones para cubrir el déficit corriente, recursos que se transferirán al fondo en el mes de enero 2023. Con esta medida, y de acuerdo con las proyecciones de nómina del MEN, se garantizaban los salarios y primas de los maestros para el cierre de la vigencia.

Para aquellas ETC que manifestaron que aún con el aplazamiento de los aportes patronales, no contaban con los recursos suficientes para el pago de la nómina de diciembre, se les sugirió tomar otra medida excepcional, como el aplazamiento de los aportes del afiliado del último bimestre, recursos con los que las ETC lograban cumplir con las obligaciones salariales.

Desde el pasado 14 de diciembre del 2022, se reactivó la Comisión de Alto Nivel para la reforma al SGP, de cuyo trabajo se espera un borrador de reforma constitucional para el mes de marzo de 2023.

En uso de su autonomía, algunas ETC decidieron acogerse a las medidas sugeridas por el Gobierno Nacional; otras optaron por soluciones que consideraban más convenientes dada su situación financiera. El MEN exhorta a que se generen los mecanismos adecuados, según las dinámicas de cada Entidad Territorial, para culminar con éxito el cierre de la vigencia 2022.



Para el Gobierno Nacional el bienestar de los docentes está en el centro de las reformas que requiere el sector. Por esto, junto con el Departamento Nacional de Planeación se está trabajando para que el primer documento de distribución que asigna los recursos de la vigencia 2023 sea publicado el 02 de enero de 2023, con el propósito de transferir oportunamente los recursos que no logren ser pagados en 2022.

PORTAFOLIO