Las claves del acuerdo para bajar tarifas de energía en Colombia

Continuando con los anuncios del Pacto por la Justicia Tarifaria que presentó en septiembre la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, este miércoles se conoció el resultado de las firmas del sector que se habían sumado de forma voluntaria al acuerdo.



Según lo presentado por la cartera, 82 empresas entre generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras llegaron a acuerdos bilaterales en sus contratos para alcanzar reducciones que se vean en las tarifas finales de los consumidores.



Estos acuerdos se suman a las tres resoluciones expedidas a finales de septiembre por la Creg cuya finalidad también es que los indexadores con los que aumenta el precio de la energía comprada por contrato sean el menor entre IPC e IPP y con un mínimo de 0% (antes era 0,6%).



“Hasta el 7 de octubre, las empresas tuvieron plazo de hacernos llegar sus propuestas de disminución y los acuerdos alcanzados, y cómo estos tendrán un efecto real para la reducción de las tarifas", señaló la líder de la cartera.



El reporte muestra que en total, las empresas entre generadoras y comercializadoras, lograron la renegociación de 952 contratos de venta, lo que tendría un efecto en el precio de las facturas. Esto como respuesta a la inflación de la electricidad, que en septiembre tuvo una variación anual de 27,3%, de acuerdo con cifras del Dane.



Según cálculos de Andesco, la disminución que estas medidas en conjunto podrían producir es de entre 4% y 8%, dependiendo de la zona del país, y se empezaría a sentir desde las facturas del mes de noviembre.



Ahora bien, Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, aseguró que el impacto será más reducido en los consumidores del sector no regulado (es decir, los grandes consumidores y el sector industrial), dado que para ellos las disminuciones serían de 1,5%.



Sin embargo, en la información presentada por el Ministerio, se evidencia que 54% de los contratos renegociados hacen parte del sector regulado y 46% es del no regulado, con lo que en inicio ambos tendrían reducciones significativas.



"Esto es solo el inicio del gran acuerdo al que debemos llegar y apenas una etapa intermedia en el cronograma del Pacto. Haber sentado en un diálogo a casi todo el sector ya es un logro sin precedentes, sin embargo reitero la necesidad de seguir trabajando para alcanzar la meta propuesta”, señaló Vélez.



Jorge Valencia, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), afirmó que este paquete de medidas (las tomadas por su cartera) también apuntan a reducir en el corto plazo el efecto inflacionario que se ha visto.



Este se ha dado puesto que los contratos se suelen indexar con IPP (que en los últimos 20 años no ha sido mayor que la inflación); sin embargo, por cuenta de factores externos como el conflicto Ucrania - Rusia o la crisis logística, este índice ha visto importantes escaladas.



Esto ha llevado al sector a pedir que se construya un indicador propio que tenga en cuenta los efectos inflacionarios específicos de la industria y no se vea afectado por motivos que no reflejan la realidad del mercado eléctrico.



Precisamente, la Creg anunció que ya está trabajando en la construcción de nuevo indicador que no tenga variaciones tan fuertes, en conjunto con el Dane y el Banco de la República.

Las Empresas se unen

El listado de las 82 empresas está compuesto tanto por las más grandes compañías como por las regionales. Entre estas se cuentas las comercializadoras de la costa caribe: Air-e y Afinia, así como compañías de toda la cadena como Isagen, Enel, Celsia, EPM, AES, entre otras.

Enel, por ejemplo, estima que el esfuerzo monetario que representa para la compañía esta reducción es de cerca de $400.000 millones y se empezará a evidenciar en las facturas de noviembre y diciembre.

"Es necesario avanzar en la construcción de proyectos de generación con fuentes renovables no convencionales, así como el desarrollo de redes eléctricas para poder transportar esa energía limpia hacia los centros de consumo, con el fin de atender la creciente demanda de manera confiable, sostenible y segura y contribuir con una mejor formación de precios de energía”, dijo Lucio Rubio Díaz, director de Enel Colombia.