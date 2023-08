Gobierno no tiene contemplado ajustar la tarifa del ACPM este año

Como parte de su estrategia por sanear el hueco en las finanzas generado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), desde finales de 2022 el Gobierno viene haciendo un ajuste mensual en las tarifas de la gasolina.



Este incremento escalonado ha generado que varios usuarios se pregunten si en algún punto estas alzas se trasladarán al precio del ACPM (diesel).



Al respecto, el Ministerio de Hacienda ha informado que desde el Ejecutivo no se ha aplicado ni se tiene contemplado para este año realizar un aumento en el valor de este combustible.



En ese orden de ideas, desde la cartera se ha informado que el precio promedio de venta al público del ACPM a nivel nacional se ha mantenido estable a lo largo del año. Es decir, en $9.065 pesos por galón.

El Minhacienda también informó que entre enero de 2020 y agosto de

2023, el valor de este combustible ha caído en 1,1 %. Al hacer la relación con la inflación general en la economía en ese mismo periodo, la cual es de 28,1 %, el ACPM ha variado en -29,2 puntos porcentuales.

Con relación al fondo, la entidad señala que "en el caso de no haber contado con la operación del Fepc, en lo corrido de 2023 el precio de venta por galón de diésel se hubiera ubicado en más de $16.000 por galón, consistente con el precio internacional de ese combustible".

El déficit causado por el Fepc en 2022 correspondió a $36,7 billones y se estima que en 2023 sea de $17,8 billones, del cual 77 % correspondería a ACPM.

Diésel iStock

Marchas contra el alza de la gasolina

Este anuncio se da en el marco de las manifestaciones que desde el sector transporte se adelantan en el territorio nacional por los incrementos continuos que se han registrado en la gasolina.

Parte de las razones que han impulsado esta movilización por parte de los transportadores se relaciona con el posible incremento paulatino que tendría el diésel hasta alcanzar el precio internacional.

En respuesta, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que, con base a las razones anteriormente mencionadas, desde el Ejecutivo se advierte que no existe un motivo real para que el gremio de los camioneros realice un paro que afecte la normalidad del país.



"El Gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado este año aumentar los precios del diésel. No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que están subiendo los precios del diésel. Es un objetivo absolutamente electoral y político que no podemos aceptar", indicó el titular de la cartera.

Mesas de trabajo con el sector

Con el objetivo de mantener el diálogo con los conductores y transportadores, el Ministerio de Transporte anunció que viene realizando 19 mesas de trabajo, con una periodicidad mensual, en las que se han revisado los temas que le preocupan al sector para desarrollar una hoja de ruta.

Entre los temas abordados se incluyen la seguridad en los corredores viales, precios

de los peajes, estado de proyectos a nivel nacional (concesionado y no concesionado) y mitigación de emergencias, entre otros.

