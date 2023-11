Por qué el país tendría que hacer otra reforma pensional en 40 años

Durante la rendición de cuentas realizada ayer por el Ministerio de Hacienda, el jefe de esta cartera, Ricardo Bonilla, aseguró que la reforma pensional que avanza en el Congreso, si bien será un gran cambio para el país, no será eterna y en el futuro deberá ser reemplazada por otro proyecto que mantenga la estabilidad del sistema.





El funcionario resaltó que es necesario tener en cuenta los cambios que con el paso del tiempo ha vivido el sistema pensional, que pasó de ser manejado en su momento por el Seguro Social, a recibir la participación de las AFP.



“28 años después de la Ley 100, estamos mostrando que hay que hacer otra reforma porque el sistema no funciona y que el arbitraje no ha servido y que en la práctica la expectativa de pensionarse en Colombia en los próximos 10 años está concentrada en Colpensiones, no en los fondos”, dijo Bonilla.



Ante esto se planteó el interrogante, “¿qué va a pasar si no hacemos la reforma”, frente al que respondió que “masivamente la gente va a seguir pidiendo a Colpensiones y la reforma tiene el propósito de eliminar ese arbitraje y organizar el traslado”.



Adicionalmente, el Ministro de Hacienda recordó que en el concepto fiscal que se entregó para este proyecto de ley quedó claro que en 2070 empezará a caer el ahorro en el sistema pensional, razón por la cual se necesitará una nueva política en esta materia.



“Es inaudito pensar que una reforma será eterna y por eso, creemos que en 47 años deberá existir una nueva reforma porque para ese entonces ya no habrá ahorro y empezaremos a ver un desahorro”, dijo el funcionario.

También se refirió al pilar solidario y resaltó que de este punto saldrá el mayor costo fiscal para la Nación, teniendo en cuenta el alto nivel de ayudas que se entregarán para cerrar la brecha de pobreza.



“Con el umbral de tres salarios mínimos, el concepto fiscal que saca el Ministerio de Hacienda señala que de aquí a 2070 tenemos ahorro en el régimen contributivo y que si hay algo que genere costo fiscal no es el sistema de pensiones, sino el subsidio a la vejez en el pilar solidario”, explicó el titular de Hacienda.



La reforma pensional espera su segundo debate en el Senado de la República, donde ya se radicaron dos ponencias alternas y una más para que este proyecto sea archivado.



