Los casos en los que se renegociarían las vigencias futuras, según el Minhacienda

Durante el foro Perspectivas Económicas 2024, realizado por Anif y Fedesarrollo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a las vigencias futuras, uno de los temas que más ampolla ha generado entre los colombianos durante las últimas semanas por los líos del Presupuesto 2024 que sacudieron a todo el país.

Luego de que el jefe de esta cartera confirmara que una de las intenciones del Gobierno con las modificaciones que se han hecho al Presupuesto es meter mano a las vigencias futuras, pese a que están ordenadas desde años anteriores, el ministro Bonilla reiteró que lo que buscan con todo esto es que se hagan las obras.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI. Mauricio Moreno/ Portafolio

Durante su participación en el evento, este funcionario resaltó que “el debate del presupuesto no es menor. La interrogante es: ¿tenemos que cumplir con el contrato y entregar los recursos? O ¿entregamos los recursos contra avance en las obras? Se trata de evidenciar que la obra se está haciendo y que los recursos los necesitan”.

Bonilla González, dejó claro que para él la coyuntura económica que vive el país hoy en día no es la mejor, ya que se está viviendo un período de aterrizaje forzoso, principalmente porque desde hace años se está insistiendo en “un modelo de desarrollo que está agotándose, que está basado en un ejercicio primario exportador”.

“Es hora de revisar hasta dónde podemos reformular algunos elementos de las vigencias futuras donde la obra no se está construyendo", planteó, haciendo énfasis en que “la idea es renegociar con el objetivo de liberar espacio para impulsar construcciones que impacten positivamente el PIB y el empleo”.

Cabe resaltar que esta iniciativa ha sido criticada por el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, quien ha dicho que no es cierto que los dineros en las fiducias estén congelada, tal y como dice el Ministro de Hacienda, ya que sirven de palanca para el desarrollo de obras.

Obras. Cortesía

Caicedo dejó claro que los recientes movimientos normativos del Gobierno generan “incertidumbre grave en materia de seguridad jurídica y confianza inversionista, dada la subjetividad y falta de rigor técnico, que bien pueden condicionar las decisiones del Ejecutivo”.

No obstante, durante su intervención en el foro de Anif, Ricardo Bonilla insistió en que este tipo de medidas son necesarias para usar el dinero de obras que no muestran resultados y que se les pague contra avance, ya que de lo contrario “¿de dónde vamos a sacar la plata para los puntos críticos de las obras si la plata está concentrada en vigencias futuras y en otras obras que no se están entregando?”.

Juan Martín Caicedo, presidente de Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Cortesía

Poniéndo otro ejemplo de la optimización de recursos, indicó que “el Estado colombiano en vivienda no construye, otorga subsidios para que se hagan los cierres financieros. El problema es que sí se entregaron, pero ¿en qué se utilizaron? En reducir el stock de vivienda construida en 2021 y 2022”.

Por último, el Ministro de Hacienda habló nuevamente de las proyecciones de crecimiento económico que tienen para este año, las cuales se ubican entre 1,5% y 2%, mientras que en 2025 la expectativa es llegar a alrededor de 3% y en 2026 que se ubique en 4%, para apuntarle a la meta final de este gobierno, que es un 6% sostenido.