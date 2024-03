Dardos de la Dian a las proyecciones del Minhacienda

Ayer se realizó el debate de control político al director de la Dian, Luis Carlos Reyes, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, en el que se dieron explicaciones desde el Gobierno por el recaudo tributario del año pasado, que según analistas no cumplió con lo que se tenía proyectado en el Consejo de Política Fiscal (Confis) para 2023.



No hay que olvidar que de acuerdo con balances de organismos como el Comité Autónomo de Regla Fiscal y el Ministerio de Hacienda, el porcentaje de recaudo tributario el año pasado fue del 96,6%, dato que más adelante fue ajustado por la Dian a 98,83 %, tras el consolidado del PIB del 2023, que fue de 0,6%.



Por medio de un oficio en el que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contestó varios interrogantes planteados por el Congreso, se plantea que las fallas tal vez no estuvieron en el recaudo, sino en las metas trazadas por el Gobierno Nacional.



A la pregunta “cuáles fueron los principales factores que contribuyeron al incumplimiento de la meta de recaudo de impuestos establecida por el Confis en el año 2023”, la Dian empezó diciendo que “sea lo primero señalar que la meta no se incumplió”.



Acto seguido, explica que “lo recaudado fue inferior a las proyecciones de recaudo propuestas en el Confis con unos supuestos macroeconómicos alejados de la realidad económica que se dio a final del año 2023, por ejemplo, las proyecciones de recaudo se fijaron con un crecimiento en el PIB estimado de 1,5 (%) cuando fue de 0,6 (%)”.

En este documento, en poder de Portafolio, la Dirección agrega que “el Consejo Superior de Política Fiscal proyectó una meta de recaudo total a partir de proyecciones sobre los valores que dichas variables tomarán durante el año, consistente con el cumplimiento de las necesidades de gasto público y con niveles de deuda sostenibles”.



“Por esos días, se esperaban valores muy diferentes a los que finalmente tomaron algunas de estas variables: la caída frente al 2022 de las importaciones, la menor tasa de cambio, las mayores devoluciones y la menor tasa de crecimiento con respecto a la esperada afectaron tanto los recursos que se recibieron cuando los contribuyentes pagaron con sus declaraciones, como la dinámica esperada de las retenciones en la fuente, del IVA (interno y externo), de los aranceles y del Gravamen a Movimientos Financieros”, explicó.



Agregaron que el recaudo total de impuestos en Colombia se puede desglosar en dos componentes principales, el primero es aquel asociado directamente a una reforma tributaria y el segundo arranca desde el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales, denominado recaudo voluntario, y la otra se logra mediante las acciones directas de la Dian, mediante la lucha activa contra la evasión fiscal.



Luis Carlos Reyes, director de la Dian, quien representó al Gobierno ante este llamado del Congreso, dijo en la sesión que se debe tener en cuenta que hacer cálculos económicos no es una tarea fácil y que este tipo de desfases es algo que se ha visto en otros análisis, que incluso llegaron desde el banco central.



“Antes que les demos duro por eso, creo que es importante recordar que si hay algo difícil en la vida, son las proyecciones macroeconómicas, así que si bien estas no dependen de la Dian, las personas más expertas, con todos los doctorados, con todos los análisis de serie de tiempo, de manera rutinaria no le pegan a estas cifras”, dijo Reyes.

Este funcionario agregó que “es normal que haya estos desfases, que no fue algo únicamente del Ministerio de Hacienda, también le pasó al Banco de la República, por ejemplo, y que en otras ocasiones ha sucedido y tiene una explicación”.



No obstante, respaldó la teoría de aquellos congresistas que denunciaron que no se hicieron bien las cuentas, tal y como lo dice la respuesta de la entidad a la Comisión Tercera, resaltando que tal vez hubo exceso de optimismo.



“Creo que es verdad, como también lo mencionaron en este recinto, que han sido claros frente a que el Ministerio de Hacienda sobreestimó el potencial de recaudo, al haber sobreestimado el crecimiento de la economía y otras variables, que los hicieron excesivamente optimistas respecto al recaudo”, concluyó.

Cálculos ajustados



Para profundizar en este debate, Portafolio consultó a Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien recordó que “inicialmente la meta de recaudo para la Dian estaba en $273 billones; sin embargo, esa meta se basaba supuestos macroeconómicos, entre ellos un crecimiento del PIB del 1,8% real”.



“El crecimiento del PIB fue apenas del 0,6%. Eso y otras eventualidades macroeconómicas hacen que la meta se tuviera que ajustar dadas las nuevas realidades macroeconómicas y la nueva meta de recaudo, según proyecciones, fue de $265 billones. Si se tiene en cuenta que el recaudo en 2023 fue de $262 billones; apenas faltaron $3 billones para cumplir las metas”, concluyó.

Recorte presupuestal del 2024 prende las alertas

Al final de la sesión, el representante del Centro Democrático, Christian Garcés, presentó un recurso para que el Legislativo pida cuentas al presidente Gustavo Petro y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y estos expliquen cuáles serán los sectores en los que se realizarán los recortes presupuestales por $16 billones que se anunciaron en enero.



De acuerdo con este congresista, es necesario que se detalle la forma en la que se realizarán estos ajustes, especialmente en las regiones, para ver qué tan fuerte será el impacto en la economía, especialmente en lo que concierne a la inversión, que es un sector que se ha visto golpeado en los más recientes balances presentados al país.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio