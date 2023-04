Revivir la tabla de fletes tiene en alerta a varios sectores

El Ministerio de Transporte está preparando una resolución para reactivar la tabla de fletes y las horas extras en cinco vías principales del país. Esto para ‘moderar’ el precio del movimiento de carga que, según el documento, está pagándose a los transportadores por debajo de los costos operacionales.



(Lea: Invías investigará millonario contrato de la vía Panamericana).



El borrador establece un análisis de las rutas Buenaventura - Bogotá, Buenaventura - Medellín, Cartagena - Bogotá, Barranquilla - Bogotá y Santa Marta - Bucaramanga, las cuales tendría acogida esta normativa, y demuestra que de los 172.700 viajes realizados entre 2022 y 2023, cerca de 61.557 o el 36% fueron pagaderos muy por debajo de lo establecido en el Sicetac (Sistema de Información de Costos Eficientes del Trasporte Automotor).



De esta manera, la oficina de Regulación Económica ha recomendado fijar costos mínimos de movilización de la carga por configuración vehicular, que las empresas deberán reconocer al transportador mientras desaparecen los hechos que motivan la intervención, que en este caso, es la fuerte escalada de la inflación.

Los precios fijados para la ruta Buenaventura - Bogotá serían desde $1,85 millones para camiones de dos ejes, hasta $3,43 millones para los tractocamiones de tres ejes con semirremolque de dos ejes; para la ruta Cartagena - Bogotá desde los $2,86 millones hasta los $5,39 millones respectivamente; para la ruta Barranquilla - Bogotá desde los $2,78 millones hasta los $5,30 millones; para la ruta Buenaventura-Medellín desde $1,72 millones hasta $3,12 millones y la ruta Santa Marta - Bucaramanga desde los $1,46 millones hasta los $2,75 millones. Además, la hora adicional tendrá un costo desde los $27.171 para camiones de dos ejes hasta los $41.263 para los tractocamiones de tres ejes con semirremolque de dos ejes.



(Además: En medio de la crisis aérea, ¿qué tanto ayudaría un seguro de viaje?).



Si bien esto podría beneficiar a los transportadores, Fedetranscarga, uno de los gremios del sector, dice que esto es una falacia, pues si bien intenta controlar la situación, la metodología usada para esta normativa y los resultados no se ciñen a la realidad. De esta manera reconocen que, si bien es necesario contar con un piso para el cobro, el valor señalado por la cartera es aún precario.

“Por ejemplo, el flete de la ruta Cartagena - Bogotá de una tractomula actualmente cuesta $7 millones -valor que no consideran en ninguna categoría-. Además depende de la carga, algo que no tiene en cuenta esta resolución. No es lo mismo movilizar una carga de bultos de abono, que de chocolates Ferrero Rocher que tienen que venir congelados”, reconoce Henry Cárdenas, presidente de Fedetrascarga.



Otra recomendación a tener en cuenta el valor de las partes y piezas de mantenimiento de los vehículos que han venido subiendo notablemente lo que hace casi imposible financieramente, mantener un camión.



“La reparación de un motor hace menos de ocho meses estaba en $30 millones, hoy toca pagar casi $70 millones, ese aumento en las tasas ha hecho que todo sea supremamente costoso, hasta una llanta que cuesta casi $2 millones”, reconoce Cárdenas.



(Vea: Castigo que le espera a quien filtró documentos secretos del Pentágono).



Esto es aún más preocupante cuando a causa de los bloqueos y cierres viales, los transportadores pueden movilizar sus vehículos de manera restringida en el país y pueden hacer apenas unos cuantos viajes mensuales.



Según el dirigente gremial, estas dificultades por las que atraviesan los transportadores son, por ejemplo, en el tramo Buenaventura - Loboguerrero, donde los camiones quedan en la vía incluso por semanas.



“Las personas que compran un camión están viendo pérdidas por todo esto. Si la mula vale $1.000 millones y hay que pagar una cuota mensual es de $18 millones, y al mes quedan de $6 o $7 millones por lo trabajado (pagando costos operativos y seguros), a qué estamos jugando, no está quedando la rentabilidad esperada”, concluye.



Sin embargo, desde la otra orilla, Javier Díaz, presidente de Analdex, indicó que en la coyuntura actual de combate a la inflación lo que se requiere hacer en el país es reducir los costos logísticos, en lugar de incrementarlos.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio