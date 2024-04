Minhacienda dice que en la reforma pensional un fondo de un salario mínimo se agotaría

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que a raíz de la discusión del proyecto de ley de reforma pensional la entidad emitió un concepto de viabilidad fiscal en el que dice que el pilar solidario requiere recursos.



Mencionó que en el pilar contributivo, que es el eje de la discusión, revela que en un escenario sin reforma habría un desbalance del pasivo pensional del 59,8 % y después de la reforma baja al 54%, con un umbral de tres salarios mínimos.



Para el ministro, si el umbral fuera de "cuatro salarios mínimos el fondo creado duraría hasta 2074, si fueran tres, duraría hasta e 2070, si fueran dos y medio salarios, hasta el 2069, con dos salarios hasta el 2065, con un salario y medio hasta 2050 y de un salario mínimo no hay fondo. Colpensiones no tendría plata para acumular, pues la plata le llega y se va pagando a los pensionados".



"Entre más alto el umbral se podrá cumplir el compromiso de pagos de los pesionados y el desahorro público sería menor", enfatizó el ministro.



Dijo que en pensiones sabemos que "la competencia de los dos sistemas no funciona y lo que pasa es que en los últimos años han salido miles afiliados de los fondos hacia Colpensiones y de no hacer la reforma vamos a tener una mayor salida, que le quita recursos a los fondos, pero no resuelve las pensiones de los colombianos".



El ministro de Hacienda dijo que "los fondos registran una rentabilidad y para eso es que están". pero aseguró que de los $ 405 billones que tienen bajo administración $146 billones los tienen en TES y el principal motivo es que da rendimientos, o sea del desahorro pues son los pagos de intereses de deuda pública".

Asofondos responde

Por su parte, Asofondos precisó que Colpensiones tiene más pensionados que los fondos porque es un régimen más antiguo. "La edad promedio del RPM (Régimen de Prima Media) de Colpensiones es 51 años mientras que del RAIS (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) a 36 años".



También dijo que en el RAIS la cotización que va a la cuenta individual es de apenas el 11,5 % mientras que lo que va al Fondo común es 13 %. Esa diferencia genera una pensión 30% menor. Por eso los sistemas no son comparables.



Para Asofondos, en los flujos de las AFPs el ministro Ricardo Bonilla no tiene en cuenta los ingresos de bonos pensionados y seguros previsionales, como lo dijo en el escenario. No obstante eso es un error, ya que esos recursos son aquellos que financian el pago de mesadas.



El gremio aseguró que "el Ministro mide el ahorro nacional solo como lo que exista en el Fondo del Ahorro, sin embargo ahorro también es lo que queda en las cuentas individuales de los afiliados. Entonces si miramos como un todo el ahorro público+ privado,entre más se reduce el umbral, más ahorro tenemos".



Asofondos considera que el ministro hace referencia a los rendimientos que obtienen las AFPs se obtiene en parte por los intereses que pagan los bonos TES y que eso es ineficiente. Sin embargo, lo que no tiene en cuenta el Gobierno es que con un pensionado en el RPM el Gobierno asume una deuda al 7% real mientras que con el mercado de capitales el 4 % real.