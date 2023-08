Minuto a minuto de manifestaciones contra el alza de gasolina

Desde finales de 2022, el Gobierno viene ajustando mes a mes las tarifas de la gasolina como parte de su estrategia para evitar que se siga ampliando el déficit que registra el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).



En el mes de agosto el precio del combustible se incrementó $600, ubicando el valor del galón en $13.564, en promedio.



La medida ha generado descontento. En especial, en el gremio de los conductores, quienes dicen haber visto afectadas sus operaciones y rentabilidad debido al aumento.



En ese orden de ideas, este lunes 28 de agosto en varias ciudades del país se están llevando a cabo manifestaciones en contra de las alzas continuas en la gasolina.



La jornada es promovida por los congresistas Jennifer Pedraza y Jota Pe Hernández, así como varios sectores del transporte.



Minuto a minuto

- 8:30 a.m: a pesar de que las manifestaciones estaban convocadas para iniciar a las 10:00 a.m en varias ciudades del país, en Bucaramanga se reportan bloqueos por la Transversal Oriental que comunica a esta zona con Floridablanca.



- 9:30 a.m: a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se refirió a los incrementos en las tarifas de la gasolina.



"Precisamente desde que inicio mi gobierno, tanto el diesel como a los peajes se le congelaron sus precios", indicó el mandatario.



La mayoría de la flota de camiones del país usa diesel y paga peajes en las carreteras de Colombia.



El combustible y los peajes representan cerca del 85% de sus costos.



- 9:50 a.m: en Bogotá, se registran bloqueos en un carril de la Carrera 7 con calle 172 y en un tramo de la Diagonal 91A Sur con carrera 2D, generando afectaciones viales.



- 10:00 a.m: Arrancan manifestaciones en Cali. El secretario de seguridad de la ciudad entregó el balance inicial sobre las manifestaciones por parte del gremio de los taxistas que se presentan en este momento en la ciudad.

🚨 Nuestro secretario @dranguet entrega balance inicial sobre las manifestaciones por parte del gremio de los taxistas que se presentan en este momento en la ciudad.



- 11:10 a.m: en Medellín, se informa del cierre del puente de Punto Cero, sentido Norte – Sur, por movilización ciudadana.



- 11:20 a.m: a esta hora, las manifestaciones activas en Bogotá se presentan en la carrera 60 con calle 63, sentido S-N; la carrera 30 con calle 35 Sur, sentido S-N; la carrera 7 con calle 172, ambos sentidos; la carrera 7 con calle 34, sentido N-S; y la autonorte con calle 170, sentido N-S.



- 11:50 a.m: en Santander, las protestas se desarrollan en el sector la Españolita. Se presenta cierre de vía en ambos sentidos.

- 12:30 p.m: los puntos activos de las movilizaciones en Bogotá son: carrera 60 con calle 63, sentido S-N; calle 13 con carrera 96, sentido Oc-Or; calle 26 con calle 33, sentido Or-Oc; y la av. Guayacanes con calle 35B.



- 2:30 p.m: luego de presentar afectaciones, Transmilenio informó que se normalizó el paso de los buses troncales por la calle 26, se vuelve a atender la estación Ciudad Universitaria.



- 3:15 p.m: a esta hora, más de 50 vehículos pesados, entre tractomulas, volquetas y furgones, hacen presencia frente al Ministerio de Transporte en Bogotá, durante las manifestaciones por el incremento al precio de la gasolina en Colombia.



- 4:00 p.m: se reportan cierres intermitentes en la Autopista Norte en Medellín. Autoridades de tránsito recomiendan tomar vías alternas.



- 5:15 p.m: en la capital se evidencian bloqueos por las manifestaciones en la av. circunvalar con calle 12D y calle 24 con carrera 60 Min. de Transporte.



