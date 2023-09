Gran Cumbre Portafolio sobre economía y negocios: los mejores momentos

La Gran Cumbre Portafolio: 30 años de economía y negocios se llevó a cabo este miércioles 13 de septiembre, en la sede de Compensar, en Bogotá.



Durante el encuentro se habló de perspectivas económicas, la situación del empresariado colombiano, los futuros jalonadores de la economía, la transición energética y la educación.

Segmento 6: Conversatorio 'Escuelas de Negocios: presente y futuro de la educación y formación en negocios

- "El éxito de las empresas ya no es el de antes, sino el valor compartido como líderes": María Lucía Pérez, directora de CESA.



- "Vemos mujeres y hombres, cambiando cosas, siendo audaz y moviendo la economía": Cristina Vélez, decana de la Universidad EAFIT.



- "El sector educativo es hipomóvil, siempre está cambiante": Cristina Vélez, decana de la Universidad EAFIT.



- "Nos estamos transformando, así cómo el sector educación, buscando líderes y nuevas oportunidades en el sector empresarial": María Lucía Pérez, directora de CESA.

Segmento 5: Entrevista 'Energía, retos de la transición energética y desafíos del sector privado

- "Es muy importante seguir manteniendo ese foco de atención hacia el usuario": Guillermo Cajamarca, vicepresidente de Bia Energy.



- "Debemos ser un poco más autocrítico en el rol de Colombia frente al cambio climático": Jaime Orjuela, director del Grupo Energía Bogotá.



- "El caribe colombiano es un reto grande y más para el sector eléctrico": Jaime Orjuela, director del Grupo Energía Bogotá.



- "¿Por qué debemos financiar diferentes proyectos, como carros eléctricos o campos de energía no convencionales?": Jaime Orjuela, director del Grupo Energía Bogotá.



- "Tenemos un sistema que nos funciona a casi todos y se debe corregir a los que no": Tomás González, director de Cree.

Segmento 4: Panel económico 'Futuros jalonadores de la economía colombiana

Segmento 4: Panel económico 'Futuros jalonadores de la economía colombiana

- "Colombia es la economía más grande, que ha crecido después de la pandemia": Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.



- "Colombia está muy mal en la innovación, en los índices, no tenemos una cultura de innovación": María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture.



- "Las compañías tuvieron que entrar al mundo digital por todo el tema del coronavirus": Juan Carlos Castro, director general de Solistica.



- "Cuando uno mira que ha pasado con la inversión, hoy en día estamos en niveles por debajo de la prepandemia": Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

Segmento 3: Conversatorio 'La transformación del sector empresarial en los últimos 30 años'

- "Tratemos de traer una sociedad más equitativa y más propia": Juan Daniel Rueda, Gerente de nuevas energías de Terpel Colombia.



- "La adopción de la tecnología, es la que tengamos disponibles y acostumbrarnos a los cambios": Gustavo Ramírez, vicepresidente de inversiones de Corficolombiana.



- "Ya vivimos en un mundo globalizado, digitalizado, en dónde más talento hace que la región y el país sea más competitivo": Alfonso Jiménez, director de marketing en Huawei Latinoamérica.



- "Los emprendedores debemos trabajar desde la educación y diferentes sectores": Andrés Gutiérrez, cofundador y CEO de Tpaga.

Segmento 2: Intervención magistral 'Panorama del empresariado en Colombia'

Segmento 2: Intervención magistral 'Panorama del empresariado en Colombia'

- "A la Colombia de ahora, aún le falta por construir y todos lo saben": Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



- "Uno se encuentra un empresariado muy consciente que Colombia se encuentra en diferentes crisis sociales": Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



- "Lo importante es que todas las metas sociales, no se abandonen y estén acompañadas con estrategias de nuestra economía": Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



- "Una felicitación para Portafolio que ha hecho un gran esfuerzo empresarial": Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



- "La democracia no debería estar sujeta a la situación política": Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



- "La economía y los negocios son una disciplina, por las cuales nos unimos para el desarrollo": Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Segmento 1: Panel Perspectivas Económicas

Segmento 1: Panel Perspectivas Económicas

- "Tenemos esa tarea de técnicamente enseñar a las comunidades, para que esa inversión se concrete": José Alejandro Herrera, subdirector general del DNP.



- "Esa estabilidad macro es una conquista que ojalá no pongamos en riesgo": Ana Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad.



- "Que la reforma laboral, no tendrá impacto, es absurdo": José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA.



- "La inversión pública sin el apalancamiento privado, no da abasto": Ana Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad.



- "Nuestro plan de desarrollo centra más el territorio y tiene una geografía de los problemas" José Alejandro Herrera, subdirector general del DNP.



- "El camino es culebrero por la preocupación en la desaceleración y el estado difícilt en el que estamos en materia fiscal", José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA.



- "Vamos a tener sube y bajas en nuestra economía, si no miramos en esa inversión de largo plazo, para crecer y seguir creciendo": Ana Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad.



- "Estamos en un proceso de ansiedad en la economía colombiana, porque nos encontramos en diferentes retos": José Ignacio López, director de investigaciones de Corficolombiana.



- "Quiero agradecer a todos nuestros lectores, empresas y audiencia que han acompañado al periódico durante 30 años": Francisco Miranda Hamburger, director de Portafolio.



