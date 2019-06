Mipymes, con bajo uso de productos financieros

Así como el sector financiero quiere lograr mayor penetración entre las personas naturales, también existen retos para que las empresas (en especial las más pequeñas) puedan tener más acceso y uso de los productos de ahorro y crédito.



De hecho, al cierre de 2018 había 1,58 millones de compañías en el país, de las cuales 92,3 por ciento eran microempresas y 5,7 por ciento eran pequeñas.



Sin embargo, no todas tienen acceso al sector financiero formal. Según el reporte más reciente de Banca de las Oportunidades, casi 950.000 firmas figuraban como titulares de al menos un producto de ahorro y/o crédito.



Aunque esto muestra crecimientos cercanos al 9 por ciento anual en los últimos años, queda un espacio importante en materia de acceso. No obstante, cabe recordar que en este punto incide el hecho de que hay microempresarios que manejan las cuentas de la empresa con sus productos financieros personales.



Además, de las firmas que tienen cuentas o préstamos, el 72 por ciento las usa activamente.



Sin embargo, la Asociación Bancaria advierte que “resulta preocupante la tendencia observada en las cuentas de ahorro, ya que más de la mitad de las firmas que cuentan con este producto no efectúa un uso activo de este. También se evidenció un avance importante en materia de profundización para los préstamos otorgados a las microempresas, condición que no resultó tan positiva para el caso de las modalidades corporativa y pyme”.



Por ello, aparte de la necesidad de fomentar un mayor uso de los productos, el gremio insiste en promover la formalidad empresarial, pues esto es directamente proporcional al acceso al crédito.



Añade que “la existencia de condiciones de autoexclusión plantea la necesidad de ampliar los programas de educación financiera empresarial, con el fin de que las firmas pertenecientes al segmento mipyme entiendan los beneficios de efectuar ahorro formal y de generar un historial crediticio para el funcionamiento de sus negocios y en especial para incrementar su productividad”.