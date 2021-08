Tecnología y atraer talento, claves en internacionalización del país

Desde junio de 2020 el país puso en marcha la Misión de Internacionalización, una apuesta que convocó a nueve expertos, al Ministerio de Comercio, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), al Banco Mundial y a la Vicepresidencia de la República, con el fin de encontrar una estrategia efectiva para inserción de Colombia en los flujos globales de comercio.

Este lunes, el Comité Directivo de dicha misión, encabezado por el director del centro para el Desarrollo Internacional, Ricardo Hausmann, presentó los resultados con sus recomendaciones en donde se afirmó que el principal reto del país está asociado a las falencias en la adopción de las tecnologías.



“En los últimos 60 años el ingreso per cápita de Colombia se ha triplicado y las brechas educativas con el mundo se han cerrado, pero la brecha de ingresos no, ya que el país se mantiene a un nivel del 25 % del ingreso per cápita de Estados Unidos en poder de compra”, explicó Hausmann.



Y la razón del incremento en este punto se explica principalmente en el factor tecnológico, en tanto, “el mundo está desarrollando tecnología más rápido de lo que Colombia es capaz de adoptar y adaptarlas”.



De acuerdo con el informe, cerca del 75 % de las exportaciones de Colombia podrían clasificarse como productos primarios o productos basados en recursos.



En 2009, con alrededor de US$ 8.000 millones de ingresos por exportaciones, el petróleo crudo representó aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones de Colombia y en 2019, alrededor de un tercio de las ventas al extranjero de los valores nominales.



En contraste, cerca del 25 % de las ventas al exterior del país mostraron un nivel de tecnología, y las exportaciones de alta tecnología representaron, por valor, menos de 2 %, cifras que no mejoraron durante la década posterior a 2009.

“El país tiene un Consejo Superior de Comercio Exterior, pero nosotros pensamos que esa visión es una visión parcial de la internacionalización, pues no incluye temas como la inmigración o la diáspora”.



De acuerdo con la recomendaciones efectuadas en el documento, la adopción de la tecnología se lograría en cuatro áreas: personas con conocimiento, internacionalización de las empresas, facilitación a bienes y servicios que incorporen tecnología, y el fortalecimiento de ciencia e innovación.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, comenta que ese rezago para no poder cerrar la brecha ha sido justamente el rezago de la productividad, que incluso en Colombia los últimos 30 años ha tenido un crecimiento negativo.



“Esta Misión está abordando un tema central en la economía colombiana y es el de justamente aumentar la productividad. Y lo hace a través de ese canal de la internacionalización, con énfasis fundamental en la adopción tecnológica, que es un indicador clave de esta”, dijo.



ÁREAS A DESARROLLAR



En el punto de capital humano, el Comité plantea que es necesario la atracción de personas con conocimiento tecnológico del extranjero para lograr la intenacionalización del país.

El Comité plantea que es necesario la atracción de personas con conocimiento tecnológico. Archivo particular

No obstante, uno de los mayores retos en este punto es que en Colombia las tasas de migración han sido históricamente bajas, ya que por cada 354 colombianos había un extranjero, mientras que en países como Canadá hay un extranjero por cada 4 locales.



Para el directivo de la Misión, todos los estudios muestran que el talento internacional no es un sustituto del talento nacional, sino un complemento. Y, en ese sentido, el reto es hacer del país un lugar más competitivo para armar equipos de talento global.



Como complemento, el informe sugiere que otro elemento a tratar es la potencialización de la diáspora del país.



“Según nuestros estudios, la diáspora colombiana y sus descendientes representa 5 millones de personas. Hay estudios que muestran la importancia que tuvo la diáspora para el desarrollo de países como Taiwán, india, Corea e Israel, y el hecho de que ustedes tengo una diáspora es una oportunidad”, enfatizó Haussman.



Las empresas deberían, por su parte, de acuerdo con el informe, preparar planes de internacionalización y articularlos en conversación con el Gobierno.



Asimismo, se habla de la sensibilidad de las cadenas de valor a las trabas en el comercio, por lo que las sugerencias son mejorar el Plan Vallejo, reduciendo costos de transacción; y focalizar las zonas francas para las empresas que van a hacer partícipes de cadenas globales de valor.



“El grado de penetración de exportaciones e importaciones en Colombia es tremendamente bajo. Mientras acá la suma de lo exportado más lo importado como porcentaje del PIB apenas ronda el 30 %, en la mayoría de países de América Latina suele estar por encima del 50 %”, explicó Marcela Eslava, miembro de la Misión.



Finalmente, el informe invita a las universidades a hacer parte de este proceso a través del fortalecimiento de los centros de investigación, que son esenciales para facilitar la innovación del aparato productivo.



“Creo que Colombia ha cerrado muchas brechas, pero le falta esto. Manos a la obra”, dijo Hausmann.



LAS OPORTUNIDADES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN



La Misión de Internacionalización destacó que hay tres factores globales en los que se generan oportunidades para la internacionalización de Colombia.



El primero, es el tema del cambio climático, que va a hacer que se requieran las energías renovables, las cuales son muchos menos transportables que las fósiles y, por lo tanto, va a llevar una relocalización de las actividades económicas.

En segundo lugar se habla de un fenómeno de digitalización que ocasionará un rediseño de las cadenas globales de valor.



Y, finalmente, el fenómeno de la polarización llevará al rediseño de las cadenas hacia el Nearshoring donde se afirma que Colombia tiene gran potencial.



