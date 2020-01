Modalidades que están de moda para robar cuentas bancarias

La Sijín de la Policía Nacional y la Fiscalía desarticularon una organización criminal en Cali, que, bajo varias modalidades, estafaba productos financieros en distintas ciudades del país.



Esta última estructura, denominada ‘los Tarjeteros’, según explicaron las autoridades, era liderada por alias Z, un empleado de un banco que conseguía listados con datos personales de posibles víctimas que luego eran usados para falsificar documentos. Incluso, ‘Z’ obtenía huellas que, mediante procesos químicos, se imprimían en látex para ser usadas por los estafadores y suplantar identidades.



“Así lograban sacar tarjetas de crédito, préstamos hasta por $ 150 millones, entre otros productos financieros”, explicaron desde la Policía Nacional, donde precisaron que estos robos ocurrían en Cali, Bogotá, Neiva, Pereira, entre otras ciudades.



Son varias las denuncias que han enviado lectores sobre supuestos robos de sus productos financieros. Por ejemplo, Santiago Rodríguez cuenta que su padre hace algunos meses fue víctima de estas bandas cuando solicitó un préstamo.



“A los pocos minutos de llegarle el dinero a la cuenta, comenzaron a hacerle retiros en cajeros y compras sin ser mi papá. Obviamente, se quejó ante el banco (que no responde) y ante la Fiscalía y otros entes, pero no ha logrado la devolución de su dinero”, expresó Rodríguez.



Por otro lado, una exempleada bancaria manifestó conocer sobre un caso similar, en el que a una trabajadora de la ETB también le habrían quitado 40 millones de pesos que recién recibía por un préstamo.



“Yo trabajé muchos años en una entidad financiera con casos complejos y deduzco que quienes hicieron el robo conocen muy bien horarios y todo el proceso. Yo misma asesoré a la señora para preguntar al banco cosas técnicas y no le quieren informar nada específico, todo lo hacen muy genérico, ella ya puso denuncio, pero creo que tuvo que haber un plan bien cuadrado”, narró esta ciudadana.



Pero no solo las personas naturales son víctimas de este tipo de situaciones. Yazmín Castro, propietaria de una empresa dedicada a la decoración en Bogotá, relató cómo, después de una estafa ocurrida en octubre del año pasado, perdió todo su capital económico.



Explicó que desde hace 15 años abrió una cuenta corriente en un banco. La noche del 31 de octubre del 2018, encontró una sucursal con horario extendido, así que aprovechó para solicitar un registro de sus últimos movimientos, ya que estaba pendiente del pago de un cliente.



“Al recibir el documento veo que ya me habían girado el dinero, pero sigo revisando y encuentro tres transacciones de sumas aproximadas de 43, 46 y 40 millones de pesos cada una. En total fueron aprobados $ 130 millones más o menos –narra la empresaria, quien continúa–; ahí empieza mi calvario con el banco porque informé que no conocía esas transacciones hechas el 30 de octubre sobre las 3 de la tarde”.



Aunque interpuso las denuncias correspondientes, envió derechos de petición y llevó a cabo otras acciones legales, al igual que los otros casos, no ha logrado que le devuelvan su dinero.



“El banco no asumió ninguna responsabilidad, solo informó que cumplió con sus procedimientos internos. Esta era la única cuenta que tenía la empresa, nos dejaron respondiendo por unas obligaciones de contratos existentes, porque se habían consignado los dineros, y pues tuve que cerrar la oficina, despedir personal y empezar de cero después de 18 años”, concluyó.



Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, aunque reconoció que hay casos en los que ocurren robos facilitados desde las entidades financieras, en muchas otras ocasiones suceden debido a un mal manejo de los datos por parte de los usuarios.



“Lo que se ha comprobado es que las personas son muy descuidadas y le terminan echando la culpa al banco cuando es el mal manejo de redes. Hacen transacciones en sitios de café internet, salas de cómputo de bibliotecas, o en sus celulares pero colgados al wifi de centros comerciales o restaurantes, y hay que evitar hacer eso”, expresó.



Recomendó ser cuidadosos en el momento de entregar información personal en cualquier transacción, y estar pendientes del destino de los documentos, ya que incluso una fotocopia de la cédula que se extravíe puede ser usada por los delincuentes.



“Las personas no suelen denunciar cuando pierden una USB o el computador, donde tienen soportes magnéticos de los documentos.Eso los puede salvar en un proceso de suplantación de identidad y además blindarlos, porque en una investigación, si ellos demuestran que pusieron el reporte en el momento de la pérdida, pueden dar esa información y salvarse de hechos en el caso que se cometan delitos con esos documentos. Cuando se pierde una carpeta en el bus, en el taxi, o se pierde en digital, hay que reportarlo ante la Fiscalía”.



Por su parte, en Asobancaria explicaron que en caso de una aparente estafa, el usuario debe acercarse a su entidad financiera y hacer la respectiva denuncia, “igualmente debe presentar la denuncia ante la Fiscalía. Una vez instaurada las denuncias, el banco entra a hacer las investigaciones pertinentes para determinar si efectivamente esta persona fue víctima de robo”, dijeron.



Sobre la participación de empleados de bancos en casos de hurtos, señalaron que las entidades financieras trabajan continuamente en la identificación de fraude interno y trabajan de la mano con las autoridades para evitar que sus usuarios sean víctimas de fraude.



“Existen políticas y procedimientos robustos encaminados a evitar que los funcionarios de los bancos tengan acceso a información sensible de los usuarios”, señalaron.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @oscarmurillom