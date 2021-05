Moderada reacción de los mercados a baja de nota a Colombia

Este jueves los mercados amanecieron con la noticia de que Bancóldex aplazaba su emisión de bonos por $500.000 millones luego de que en la tarde del miércoles la firma Standard & Poors degradó la calificación de riesgo de Colombia.



(Baja en la calificación de S&P deprecia el peso colombiano este jueves).

A las ocho de la mañana fue el primer campanazo de alerta pues el dólar comenzó subiendo $77,04 en las operaciones entre bancos, pero en los siguientes minutos se moderaron los ímpetus del mercado cambiario.



Algo similar sucedió en el mercado de deuda pública (TES) con un aumento de las tasas en los diferentes plazos, aunque al final subieron el 0,09% en promedio, 9 puntos básicos (pb).



(Gobierno planea reunión con Fitch y Moody's para reforzar la confianza).



De acuerdo con Bancolombia, este comportamiento estuvo acompañado por un deterioro en la percepción de riesgo país y un comportamiento mixto en los mercado globales.



Al final de la jornada el peso registró una depreciación diaria de 0,92% y la Tasa Representativa del Mercado para este viernes es de $3.721,57, es decir $38,91 superior a la jornada pasada.



La devaluación del peso este año llegó al 8,42%.



Este se realizaron transacciones por un monto total de US$1.010 millones



La Bolsa de Valores de Colombia registró negociaciones por $129.269 millones y el índice Colcap bajó el 0,87% hasta los 1.265 puntos, en un mercado en el que 24 acciones bajaron de precio, 5 subieron y 4 se mantuvieron estables.



Este año el Colcap registra una caída de 12,75%.



En el plano externo, la prima de riesgo de Colombia registró un incremento de 10 pb, de acuerdo con Corficolombiana.



RIESGO DEL LARGO PLAZO



Para Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar Davivienda no se presentó un fuerte impacto sobre las variables pues a medida que fue transcurriendo la jornada se fueron corrigiendo los precios y las tasas.



Pero aseguró que hay inquietud de parte de los inversionistas internacionales. “En el corto plazo los impactos no se van a sentir en un día. Hay administradores de portafolio que esperan una segunda calificación para decidir si salir de Colombia o no y por eso hay gradualidad en la salida y lo otro que hay que ver es que el impacto se verá en el mediano y largo plazo de manera importante”.



Colombia “será menos atractiva para el ahorro del exterior y vamos a tener menor disponibilidad de recursos para inversión y serán consecuencias que se verán en años”.



Y aseguró que hay una evidencia de que los países que no son grado de inversión crecen menos por esa menor disposición de invertir.