‘Este año vamos a ver deterioro de la cartera corporativa’

La calificadora Moody’s dio a conocer un informe de perspectivas para los bancos en varios países, entre estos los de Colombia, en el que hace una advertencia sobre las ganancias de estas entidades financieras, así como otros indicadores.



En 2023 las utilidades de los bancos colombianos cayeron 43 % y de 29 entidades ocho registraron pérdidas y tres mejoraron el resultado frente a 2022.



Marcelo De Gruttola, vicepresidente Senior Analyst de Moody’s Ratings, habló con Portafolio sobre el informe.



¿Qué dice el informe de Moody’s sobre los bancos?



Las perspectivas son estables, pero sí tienen matices.



El 2023 fue desafiante para la mayoría de los bancos por el desempeño económico desfavorable del país, que estuvo atado a una inflación y tasas de interés altas. Hubo un desempeño más desfavorable que en otros países con un crecimiento muy bajo, lo que impacta a los bancos.



Hubo un crecimiento del crédito bajo. El dinamismo no va a llevar a una recuperación relevante. Vemos las tasas bajando pero a partir del segundo semestre. Vimos apretada la cartera de consumo, aunque esto iba acompañado de la desaceleración económica y la combinación de tasas altas, factor que era esperable. Eso del crédito de consumo afectó a todo el sistema.



¿Y cómo ven el 2024?



Este año será desafiante, con peligro para la calidad de los activos.



Sin embargo, no será tan fuerte como el 2023 pues vemos que se van a limitar las pérdidas, con una mayor estabilización.



Lo que sí vamos a ver es un deterioro de la cartera corporativa de empresas medianas y pequeñas.



Muy relevante en 2023 fue el costo de fondeo por el entorno de tasas altas y cambios de la regulación con los requerimientos del Coeficiente de Fondeo Estable más alto de lo que estaba antes y esto lo que requiere es que tengan mayor proporción de fondeo de más un año. La competencia por recursos de los clientes fue más alta, lo que hizo subir las tasas de interés.



Los márgenes seguirán con presión pero al bajar las tasas debemos ver el pico del costo de fondeo. Hubo un deterioro de la cartera y de los márgenes en los que están especialmente enfocados en crédito de consumo.



¿Y cómo ven la solvencia?



La solvencia está un poco más baja de lo habitual, pero hay un crecimiento. En los grandes bancos hay estabilidad en la liquidez y la utilización de consumo de capital será baja y la rentabilidad se estabilizará o se recuperará.



¿Cómo evalúan la caída de los resultados y las pérdidas en ocho entidades?



Creemos que 2023 fue de desafíos y en algunos bancos las pérdidas especialmente estuvieron en los que se enfocan en consumo y además hubo menor rentabilidad. La recuperación no será rápida y será gradual, pero la tendencia es que no se empeorará.



¿Cómo ven la competencia de las ‘fintech’?



Hay un segmento que genera competencia y con los grandes, pero los bancos también han ido creando sus plataformas que les están dando la posibilidad de competir. Hacia adelante es un tema para monitorear pero no es un factor que afecte.



Algunos dicen que el fenómeno ‘fintech’ podría reemplazar a la banca...



Lo que esperamos es que los bancos más grandes sigan manteniendo la posición en el mercado, pues han logrado implementar nuevas plataformas para distribuir sus recursos. Algunos tienen entidades separadas para competir.



Se ven menos oficinas. ¿Eso seguirá?



La tendencia que vemos es a reducir oficinas, pues en casos algunas sucursales no serán necesarias y por eso están siendo cerradas, pero el cierre es gradual.



¿Los bancos se están cuidando de dar créditos?



Lo que sí vimos en el primer trimestre de 2023 es que bajaron las originaciones y eso va a limitar el deterioro. El apetito de riesgo estuvo bajo y se va a mantener, con unas leves mejoras a fin de año.No están dadas las condiciones para crecer.



¿Se va a seguir deteriorando la cartera?



Lo que hemos visto es un nivel de reestructuraciones de los bancos tratando de evitar más deterioro.



¿Se podría ver la consolidación de bancos grandes y pocos pequeños?



Se ha visto en el pasado la consolidación, pero eso se da de manera lenta y no sería extraño verlo, pero no parece rápido. En el futuro los pequeños de pronto se consolidan.



¿Cómo ven las políticas de sostenibilidad de la banca colombiana?



Hemos visto que en los bancos, en sus políticas sociales, ambientales y de inclusión son más relevantes para dar créditos y mejorar el tema de género y cada vez hay más organismos internacionales que quieren fondear proyectos sociales y ambientales.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

​Periodista de Portafolio