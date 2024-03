La advertencia que hace Moody's sobre las ganancias de los bancos en Colombia

La calificadora de riesgo Moody's dio a conocer un informe acerca de sus perspectivas para los bancos en varios países, entre estos, Colombia, en el cual hace una advertencia sobre las ganancias de estas entidades financieras.

Según prevé, los bancos colombianos tendrían unas ganancias limitadas para los próximos 12 a 18 meses, por lo que tardaría mucho más la recuperación de la rentabilidad de estas corporaciones.



“Esperamos que los resultados finales de los bancos sigan reflejando bajos volúmenes de negocios, altas necesidades de provisiones para pérdidas crediticias y altos costos de financiamiento, aunque es probable que los resultados no se deterioren más de lo que los bancos informaron en 2023”, dijo la calificadora en el estudio.



Además, Moody's señala en su informe que la demanda de préstamos en Colombia seguiría siendo insuficiente, por lo menos, en los próximos doce meses, agregando que el aumento en los costos de financiación que se presentaron en año pasado que afectaron de forma espacial a los bancos orientados al consumo, se debe a la caída en la relación entre los ingresos netos y los activos tangibles del sistema que, para 2023, fueron de 0,6 % y que en 2022 se ubicó en 1,7 %.



Bancos iStock

“Las tasas de interés más altas (12,75%) han tensado la dinámica de inversión y la mayor incertidumbre política seguirá disminuyendo la confianza empresarial, todo lo cual se traduce en menores volúmenes de negocios para los bancos”, afirma.



Ya hablando de cartera vencida a 90 días, la calificadora hizo referencia a las cifras entregadas por parte de la Superintendencia Financiera, donde se detalla que a corte de noviembre de 2023 hubo un aumento del 1,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 3,5 %.



“El deterioro de la cartera de préstamos al consumo se estabilizará gradualmente a medida que los bancos hayan estado frenando el crecimiento en los segmentos de consumo más riesgosos y aún tener una cobertura de reservas adecuada que será un mitigante importante en caso de un mayor deterioro“, puntualiza. Moody's.



