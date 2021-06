El plan de Moody’s para decidir la calificación de riesgo de Colombia

El Gobierno tiene por estos días la difícil tarea de lograr consensos para presentar una segunda versión de la reforma tributaria que, además de ser clave para la recuperación económica y tapar el hueco fiscal, será fundamental para las decisiones que tomen las otras dos calificadoras de riesgo que mantienen la nota de Colombia.



Ese es el caso de Moody’s, que dice que le dará unos meses de espera al Gobierno para ver cómo avanza la reforma tributaria 2.0 antes de tomar una decisión.



Renzo Merino, analista principal de esa calificadora para Colombia habló con Portafolio al respecto.



(Vea: Ya es oficial: Duque presentará la tributaria 2.0 el 20 de julio).



Recientemente el Gobierno presentó su Marco Fiscal de Mediano Plazo, ¿qué lectura hace del documento?



Como siempre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es el escenario base para la calificación y para revisar las proyecciones económicas y fiscales con lo que está anunciando el Gobierno. Por el lado económico vemos que el Gobierno aumentó su proyección económica a 6%. Pero desde nuestras expectativas, el Gobierno sigue siendo relativamente conservador.



¿Por qué?



Si bien en el segundo trimestre se verá mermada la actividad a raíz del nuevo rebrote de la pandemia, los cierres, los efectos de la protestas y los bloqueos a la actividad económica en algunas partes del país, el crecimiento podría estar entre 6,5% y 7%. Y si no hubiese sido por estos elementos, hubiésemos podido ver que Colombia seguiría manteniendo el ritmo del primer trimestre y pudo haber crecido más del 8%. Y si uno piensa cuánto va a demorar a Colombia cerrar la brecha del PIB de antes de la pandemia, probablemente esto se dé antes del 2022, mucho antes de lo que contemplamos anteriormente.



(Vea: Escenario preocupante: proyectan deuda pública alta para próximos años).



El Gobierno planteó una hoja de ruta de ajuste fiscal, ¿va en buen camino?



Mantuvo la expectativa de que la política fiscal de este año va a ser expansiva, en el sentido de que va a seguir apoyando a la recuperación económica y obviamente hay también gastos adicionales asociados a la pandemia. Entendemos también que los componentes presentados en el MFMP contemplan algunos elementos de la propuesta de la reforma que se presentará, que probablemente implicaría que los programas de apoyo de la pandemia se mantengan. Por eso no vemos un cambio significativo en el nivel del déficit esperado para este año, que es mayor que el del 2020.



Más allá de eso, teniendo en cuenta que nuestra expectativa de crecimiento sería más fuerte que la del Gobierno, eso implicaría que los ingresos del Gobierno serían mayores.

Renzo Merino, analista principal para Moody's en Colombia. Archivo particular

¿Y cómo ven el panorama entonces para el 2022?



El Gobierno prevé una reducción del déficit, pero que la política fiscal siga apoyando a la economía. Entonces hay una reducción importante de un déficit de 8,6% del PIB a 7% el próximo año, pero no es significativo como se esperaba. En parte, es por cómo se está considerando los elementos de una reforma fiscal, pero ahí vemos que la proyección de los beneficios por el lado de los ingresos recién se estarían viendo más concretamente a partir del 2023.



(Vea: Estos son los gastos a los que el Gobierno les 'aplicará' austeridad).



En el MFMP dicen que la deuda pública no bajaría del 60% de los próximos 10 años, ¿les preocupa?



Para nosotros, en cuanto a la perspectiva de calificación, tenemos que ver cómo se comparan los números de deuda del Gobierno con sus pares de calificación. Eso es clave porque, por ejemplo, en el 2020, la carga de la deuda del Gobierno general terminó bordeando el 67% del PIB y esperamos que este año suba más cerca del 69%, a pesar del crecimiento económico. Pero cuando vemos a los pares de calificación Bba2, vemos que sí hay soberanos que tienen una carrera de deuda mucho menor, pero también hay otros que tienen una deuda del 61% como Uruguay. Entonces, el análisis va mucho más allá de la deuda. Para nosotros lo importante es que los números de deuda se estabilicen y mejoren en el mediano plazo.



¿Cuáles son los tiempos que tienen para tomar una decisión con respecto a la calificación de Colombia?



En el MFMP el Gobierno ha presentado lo que ellos consideran que son los números para los próximos años, pero muchas de estas cuentas dependerán de lo que se apruebe con una reforma fiscal que recién se estaría presentando en la próxima legislatura.



Entonces para nosotros será muy importante conocer, no solo cuál será la propuesta inicial de reforma que hará el Gobierno, sino qué tan permanentes y temporales serían estas medidas y la distribución de estos recursos. Porque, por ejemplo, la reforma que se presentó en abril tenía un tamaño más importante. La tributaria anterior también trataba de crear espacio fiscal y hacer permanente algunos gastos sociales.



La pregunta es cuál será esa distribución de la reforma y lo clave es ver cuántos de esos ingresos adicionales van a reducir el déficit en los próximos años. Luego de eso, estará ver el debate político y lo que se aprueba. Si vemos que la fortaleza fiscal se va ir deteriorando ante sus pares, muy probablemente la calidad crediticia del Gobierno ya no estaría alineado con el que tiene, sino con uno más bajo.



(Vea: Variables que analiza Fitch para definir calificación de Colombia).



Entonces esperarían que avance la reforma en el Congreso para tomar una decisión...



Sí.



MARÍA CAMILA GONZÁLEZ OLARTE

Periodista Portafolio

Twitter: @CamilaGolarte