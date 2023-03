Por qué la mostaza dijon y otras salsas no se estarían consiguiendo

Archivo particular

Los hermanos Sergio, cocinero profesional y administrador de empresas, y Pablo Mejía, también cocinero profesional, empezaron a notar, hace algunos meses, que conseguir ciertos productos en los supermercados del país estaba siendo muy difícil.



Entre los faltantes en las estanterías estaban algunas salsas, como la teriyaki, sazonadores y la mostaza dijon. En especial se trataba de productos que suelen ser importados.

A través de sus redes sociales, bajo el nombre de 'The Kitchen Brothers', dieron a conocer que el problema provenía de la resolución 2013 de 2020, del gobierno de Iván Duque, más conocida como la 'Ley de sodio'.

Los hermanos Mejía se comunicaron con una multinacional grande especialista en salsas y condimentos que les informó que habían sacado más de 20 productos de su portafolio a raíz de esta normativa.

Portafolio visitó algunas grandes superficies y constató que no hay disponibilidad de mostaza dijon, aún cuando en las páginas web de los supermercados aparece en stock. Y en plataformas como Mercado Libre el producto ya se comercializa por precios superiores a los 200.000 pesos cuando antes se vendía a 14.000 pesos. ¿Qué pasó?

La resolución 2013 de 2020

La normativa que se expidió durante el gobierno Duque buscaba crear unos lineamientos para la reducción de la hipertensión arterial y las enfermedades no transmisibles asociadas a esta para proteger la salud de los colombianos.



La resolución empezó a aplicar para alimentos tanto producidos en Colombia como importados. Para cada producto se estableció un límite de sodio por cada 100 gramos. Allí se incluían diferentes productos como chorizos, embuditos, algunos cereales, galletas, maní, jamón, mantequilla, margarina, mayonesa, panes, quesos, salchichas, salsas y tortillas.



En el caso de la mostaza dijon aplicaba un máximo de 817 mg de sodio por cada 100 gramos de producto. Sin embargo, su fabricación no permitía cumplir con ese límite y, por ello, empezó a ser descontinuada de los mercados.

¿Mala forma de medición?

"La forma de medición no es correcta porque yo no puedo medir todos los ingredientes de la misma manera. Las cantidades que uno utiliza de ciertos productos por porción son mínimas como para que el sodio de ese producto llegue a ser dañino", explican los hermanos Mejía.



"En el caso de la mostaza, si uno se come 100 gramos en una porción el plato queda incomible", puntualizan.

"Hay algunos productos como la mostaza, la salsa de soya y otros que tienen mucha sal por cada 100 gramos porque esa es la manera que se producen. No quiere decir que uno al consumir ese producto esté consumiendo toda esa cantidad de sal. Al final la mostaza o la salsa que uno le pone a la receta se rinde en una cantidad mucho mayor. Uno no consume la salsa soya directamente de la botella en grandes cantidades, solo un poco", asevera el empresario Thierry Ways.



En este sentido, los expertos consideran que es equivocado poner este tipo de límites a todos los productos de forma generalizada sin tener en cuenta cómo se utilizan en la práctica.

"No deberían ponerle límites de sodio a unos productos que simplemente son ingredientes parciales de otras cosas. El sodio final en el plato depende de la preparación. No quiero decir que porque la salsa en cuestión sea alta en sal, el producto que se va a comer va a ser alto en sal", dice Ways.

Sergio y Pablo Mejía también se dieron cuenta que las personas empezaron a creer que como estaba prohibida la mostaza dijon era daniña. "Se empezó a satanizar alimento. El problema real es la prohibición de productos que no son dañinos", explican.

Otros productos que han salido del mercado

En su más reciente columna de EL TIEMPO, Ways asegura que hay otros productos que se han empezado a dejar de ver en los supermercados. Es el caso de la salsa de pescado y el zumo de anchoas.

El empresario reconoce que el problema tiene un impacto directo en los fabricantes. "Los fabricantes le ponen sal a los productos en la medida en que se necesita para darle saber característico al producto. La sal no solo es un elemento de sabor, cumple otras funciones relacionadas con la textura de los productos, la conservación y demás. La sal es un elemento funcional", explica.

Por ello, asegura que cuando los fabricantes deben quitarle la sal a un producto para bajar el porcentaje de sodio, se pierden las funciones que ejercía este ingrediente y se empiezan a incorporar aditivos o conservantes.

