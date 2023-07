Las ventas de motocicletas bajaron en junio un 16,6 %

La venta de motocicletas registró una caída de 16,6 % en junio según los reportes del Runt y las cifras de Andemos.



El tema es que, al igual que en vehículos, no se trata de un solo mes sino de una caída que muestra que en el primer semestre del año las ventas son de 349.451 unidades contra 426.341 motos facturadas en el primer semestre del 2022, con lo cual la caída es del 18,0 %.



Durante el mes la moto que más se vendió fue Yamaha, con 11.049 unidades, que le representan una reducción de 2,5 % con respecto a igual mes del año anterior.



El segundo lugar fue para AKT con 10.066 unidades, y se convierte en la única marca del ‘Top 10’ en registrar un crecimiento que para ellos fue del 13,1 %.



Bajaj ocupa el tercer lugar en ventas en el mes, con 9.467 unidades, y presenta una reducción del 23,6%. En el cuarto lugar del escalafón del mes se colocó Suzuki con 7.686 unidades y un bajón de 11,6% para el sexto mes del año.



Cambio de metas

Hasta el año pasado, cuando se escuchaba hablar a los ejecutivos del sector de motocicletas en Colombia, su meta era una sola y común en todo el sector: “superar el millón de unidades colocadas”.



Y no era para menos, pese a que desde finales del año pasado las cosas no se veían bien, durante todo 2022 se alcanzó un récord histórico en matrículas con 822.617 registros, lo que equivale a un 10.9 % más que durante todo el 2021.



Ello hacía que los empresarios del sector se mantuvieran optimistas y además hablaran del buen comportamiento de mercados vecinos atendidos desde Colombia.



Ahora las cosas cambiaron. Los empresarios insisten en que mantienen su optimismo, pero cuando se les pregunta por sus estimaciones para 2023, señalan en coro: “No, nosotros como país con un mercado 700.000 unidades estamos bien”, y se nota el golpe, de aspirar a un millón a caerse a 700.000 y decir que eso está bien, muestra un cambio.



De hecho, incluso para lograr esa meta les toca no descuidar ni un segundo sus estrategias, ya que la mitad de la meta no se cumplió en junio, por lo cual si la tendencia se mantiene (como en automotores) es posible que no se alcance.



En un informe publicado el fin de semana, Andemos señala que: “en la Encuesta de Opinión del Sector Automotor realizada por Andemos, revela que diversos factores están afectando el desempeño del mercado, como lo son: la desaceleración económica, la disminución en los índices de confianza del consumidor, la tasa de cambio, los precios, la inflación, el acceso al crédito y las tasas de interés”.



Otro factor coyuntural que ha impactado negativamente al sector, destaca el informe, “son las demoras en los trámites de certificaciones de emisiones (CEPDs) y a partir del próximo mes se sumará la incertidumbre sobre el impacto de la entrada en vigor del reglamento técnico de llantas, lo cual ha generado una alta preocupación para los empresarios del sector”.



Es importante resaltar que, según un estudio presentado por Andemos en el 2022, el sector automotor aporta 160 billones de pesos en valores agregados encadenados, incluyendo 35,5 billones de pesos en recaudos directos e indirectos para el Estado, y genera más de 400.000 empleos directos e indirectos solo en las actividades de comercio e industria.



PORTAFOLIO