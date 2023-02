Mujeres, con poca presencia en direcciones del sector público

A pocos días de que se publique el Ranking Par, elaborado por Aequales, sobre la participación de la mujer en el sector empresarial en materia de acciones en favor de la equidad de género en Colombia, vale la pena mostrar los más recientes resultados que la Superintendencia Financiera ha recogido entre sus entidades vigiladas en lo que respecta a la alta gerencia y organismos de control.



La información reportada por las entidades vigiladas al Grupo de Notificaciones y Registro de la Superintendencia Financiera muestra elementos que permiten ver una mayor participación en esas entidades de mujeres en los últimos años, pero especialmente en las instancias de vigilancia y control.



En el sector privado las cifras globales de la Superfinanciera dan cuenta de una participación total de mujeres en la alta gerencia y organismos de control del 30,84%frente al 69,16% para los hombres.



Así, en las revisorías fiscales, los oficiales de cumplimiento o los defensores del consumidor hay una mayor presencia femenina.

En los dos primeros cargos las firmas comisionistas de bolsa tienen una participación del 66% en ambos casos, frente al 33% de hombres, con lo que son las entidades que tienen una alta cuota para mujeres.



Por su parte, en las cooperativas financieras es donde más se ve una mayor participación femenina, pues en el cargo de revisor fiscal y oficial de cumplimiento el 80% tienen a una mujer a cargo, mientras que en la defensoría del consumidor en el 100% de entidades ellas tienen el control.



Sin embargo, de acuerdo con el reporte a la Superfinanciera de las entidades vigiladas del sector público, la participación total femenina baja.

Ahí las cifras globales muestran una participación de mujeres de 25,11% ante el 74,89% de hombres, según el reporte.



Sobre la participación femenina en el empleo total hay grandes avances, así como en el nombramiento en los órganos de dirección y alta gerencia, pero los expertos en el tema aseguran que todavía queda mucho camino por avanzar.



Mia Perdomo, CEO de Aequales, dice que las cifras que consolida la Superfinanciera son parecidas a las del Ránking Par que sale en los próximos días y que reúne información de 300 empresas colombianas y 700 de Latinoamérica en prácticas de equidad de genero.

De todas maneras, la CEO de Aequales reconoce que el ránking muestra que en el sector financiero hay más mujeres en posiciones de liderazgo.

Y reafirma que la situación para las mujeres es más destacada en los bancos grandes.

No obstante, advierte que “la tendencia no mejora en la manera adecuada. Hacen falta acciones afirmativas que a propósito impulsen a las mujeres a posiciones de liderazgo, que en los procesos de selección no tengan sesgos, ni que hayan micromachismos”.



Dice que en materia de representes legales los hombres son menos adversos al riesgo y por eso la participación en la gran mayoría de casos es a favor de ellos.



La edición del año pasado del Ránking Par, con base en la medición de 2021, mostraba la mayor participación de mujeres en los puestos de dirección incrementó entre 8 y 13 puntos básicos el Retorno Sobre los Activos (ROA). Incluso, 30% de los cargos directivos ocupados por mujeres, podría implicar una mejoría en el ROA de un 24,6%.

Una gran conclusión fue que las empresas con mayor equidad de género son más rentables que aquellas que no tienen acciones al respecto.

PORTAFOLIO