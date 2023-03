Violencia económica, la otra problemática de las mujeres

En estos días que se analizan las condiciones en las cuales las mujeres de hoy caminan hacia la inclusión y la igualdad, resulta oportuno revisar qué tanto terreno han ganado en materia de independencia económica y las conclusiones no arrojan buenas noticias.



Sobre esto, la firma Avon hizo un estudio en varios países de América Latina, incluido Colombia, con 2.100 mujeres acerca de la igualdad de género en aspectos como el trabajo, el gobierno, las finanzas y los derechos básicos.



Una de las conclusiones que, según los análisis es preocupantes, es que la autonomía financiera no se percibe como condición indispensable para la igualdad de género.



Sin embargo, el 45% de las encuestadas en Colombia asegura que es más fácil para los hombres lograr mantenerse económicamente y ser independientes en este sentido.



“Resulta bastante cuestionable que el 65% de las colombianas encuestadas contemple que puede existir igualdad de género aunque no haya independencia financiera. Si bien, esta afirmación puede tener un sinfín de puntos de vista, es imperativo que seamos conscientes de que contar con una autonomía en todos los sentidos nos lleva a lograr empoderamiento e, incluso, combatir un tipo de violencia, que, aunque parece sutil, es latente en nuestra sociedad: la violencia económica y patrimonial”, sostiene María Adelaida Saldarriaga, gerente general de Avon Colombia.



La Unesco define la violencia económica como la retención o uso indebido de los bienes de las mujeres o incluso al obtener un salario menor por tareas iguales dentro de un mismo lugar de trabajo. Esto se evidencia en familias donde el hombre es quien controla y manipula los ingresos obtenidos o, incluso, priva de decisiones económicas a la mujer dentro del hogar, aunque los recursos sean obtenidos por ella misma.



Las brechas



Avon explica que la encuesta arroja que las experiencias vividas por las mujeres muestran que todavía hay mucho trabajo por hacer, especialmente en lo laboral.



Ellas consideran que es más fácil para los hombres obtener un aumento de sueldo (53%); desarrollarse profesionalmente (50%), conseguir trabajo (53%) y trabajar con flexibilidad (49%).



Además, ellas coinciden en que las principales barreras que encuentran para desarrollarse profesionalmente son debido a las tareas de cuidado de los hijos (59%) y a que, en general, los hombres cobran mejores sueldos por el mismo trabajo (57%).



Cerrar las brechas de género sigue siendo un factor crítico para el progreso de los países. En términos de oportunidad económica, el informe del WEF resalta que es importante tener en cuenta que los ingresos de las mujeres representan solo la mitad de los ingresos estimados de los hombres en 2022, lo que significa que todavía existen importantes barreras económicas para la paridad de género.



Respecto a la percepción que tienen las mujeres sobre el emprendimiento, la encuesta arroja que existen muchos sesgos y miedos, aunque el 62% de ellas considera que cada vez más incursionan en proyectos para tener empresa propia.



El 26 por ciento de las consultadas considera que a los hombres se les facilita más la posibilidad de crear una empresa, mientras que el 55% dice que no existe ninguna diferencia con quienes son del género opuesto y quieren emprender.



PORTAFOLIO