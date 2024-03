¡Mucho cuidado! Lo que debe saber sobre las multas por exceso de velocidad en Colombia

La velocidad en las carreteras del país se han vuelto un tema de suma prioridad para las autoridades de tránsito en el país, de ahí la existencia de las multas por exceso de velocidad que se imparten con el objetivo de controlar el tráfico y garantizar la seguridad de los peatones y los conductores.

La velocidad máxima permitida en las vías nacionales se determina según varios factores, como la infraestructura que facilita o limite la circulación a altas velocidades, así como otras consideraciones, como tamaño, construcción, trazado y ubicación, entre otras.



A partir del 1 de enero de 2024 entro en vigor el aumento del salario mínimo, registrando un incremento del 12,07 % y situando a este monto en 1'300.000 pesos.

Multas de tránsito en Bogotá Secretaría de Movilidad

Este ajuste salarial no solo impacta en los ingresos, sino que también influye en otros aspectos, entre estos, las multas de tránsito.



Previamente, las tarifas de tránsito se actualizaban de manera anual según el aumento del salario mínimo. No obstante, a partir de 2023 están ligadas a las unidades de valor tributario (UVT). Hay que tener en cuenta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que para el 2024, el valor de la UVT también tuvo un aumento del 12 %.



Los límites que se deben respetar

- En vías urbanas y municipales, la velocidad máxima permitida es de 50 km/h.



- En zonas escolares y residenciales, se debe mantener una velocidad de hasta 30 km/h.



- En vías rurales, el límite de velocidad autorizado es de 80 km/h.



- En carreteras nacionales y departamentales, se establece una velocidad máxima de 90 km/h.



- En vías de doble calzada sin pasos peatonales, se permite una velocidad máxima de 120 km/h.

Multas de tránsito. Archivo EL TIEMPO

Las infracciones

En el Código Nacional de Tránsito existen tres tipos de categorías en las multas, multas tipo A, B y C.



Las multas categoría A corresponden a infracciones como, transitar por andenes, aceras, puentes o de más lugares de uso exclusivo para tránsito de peatones, etc. Y su precio es de $173.733 pesos.



Las multas categoría B pertenecen a faltas como, conducir sin llevar la licencia o con una licencia vencida, llevar niños menores de 10 años en el asiento delantero, entre otras. Su costo es de $346.667 pesos.



Y por último, las multas categoría C, son aquellas que se cometen al presentar licencia de conducción adulterada o ajena, estacionar un vehículo en sitios prohibidos y conducir a exceso de velocidad. Su valor es de $650.000 pesos.



Tenga en cuenta que estas son algunas de las infracciones por categoría, existen muchísimas más que puede conocer visitando la página web del Ministerio de Transporte.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS