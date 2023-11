¿Habrá premio económico para el campeón de la Copa Colombia 2023?

Atlético Nacional vs. Millonarios

Este 23 de noviembre, a las 8:00 p. m., se jugará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia entre Atlético Nacional y Millonarios.



'Verdolagas' y 'embajadores' llegan al partido definitorio de la Copa con la serie empatada 1-1 y con el antecedente de la final de este mismo campeonato en su edición del 2013, en la cual la 'Máquina Verde' resulto ganadora.



Más allá de los ingredientes que tiene este partido, dado la categoría de ambas instituciones, la rivalidad y la reciente final de liga ganada por el equipo azul de Bogotá, ambos cuadros quieren seguir ampliando su palmarés con otro título más.

No obstante, una de las dudas que giran en torno a este partido es el premio económico que puede recibir el campeón en esta edición, algo que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tiene ya estipulado.



El ente rector del fútbol local aclara que no entregará dinero al campeón de esta edición, sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) si lo hará, pero no por haber ganado el trofeo, precisamente.

En caso de que Atlético Nacional sea campeón, la Conmebol le entregaría, por lo menos, 2.000 dólares por clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores de América. Vale la pena aclarar que este monto puede cambiar si los premios que entregue el ente rector del fútbol sudamericano se ajusten para el 2024.



Por otro lado, si Millonarios logra dar la vuelta olímpica en Medellín, no obtendrá un solo centavo, pues al ser el último campeón de la Liga, recibirá, por lo menos, tres millones de dólares por su clasificación directa a la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente. Este valor también podría cambiar según como la Conmebol ajuste los montos para el próximo año.



