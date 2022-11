Nairo Quintana, con línea de ropa y debut en la industria del café

El ciclista colombiano Nairo Quintana se bajó de la bicicleta para desfilar en una pasarela en Bogotá en la que presentó su línea de ropa deportiva y debutó como empresario de la industria del café.



(Caso Nairo Quintana: qué viene para el ciclista tras decisión del TAS).

“Mi infancia la pasé entre tierra, el arado y los animales en el campo. El café es Colombia en el mundo y durante mi carrera me he dedicado a mostrar lo mejor de mi país. Por eso decidí hacer parte de 9.30 Café de Origen y visibilizar la labor del campesinado colombiano”, dijo Quintana a periodistas durante la presentación.



Quintana está presente en 9.30 Concept Store, un espacio en la capital colombiana que une café, ciclismo y moda, con su marca de ropa Tienda Nairo.



“Además de estar enfocado en la bicicleta decidí fortalecer mi marca de ropa deportiva y casual, así como la tienda física que encuentran en este lugar donde las personas podrán disfrutar de nuestra marca de café mientras compran las prendas que hemos desarrollado para ellas”, comentó.



El deportista, que tiene en su palmarés un título del Giro de Italia, uno de la Vuelta a España y dos segundos lugares en el Tour de Francia, afirmó que decidió unirse a los empresarios de 9.30 Concept Store “porque creo que tienen berraquera, son disciplinados y tienen valores con los que me identifico”. Antes de oficiar como modelo de su línea de ropa deportiva, Quintana, que está sin equipo tras su salida del Arkea Samsic, se declaró “orgulloso” de hacer realidad su sueño de convertirse en empresario y recordó sus orígenes humildes, en donde su familia le enseñó a “no dejar nunca de ponerle el pecho a la brisa”.



()Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Francia 2022.



Por ello, dijo al explicar el motivo que lo llevó a invertir como empresario en el país: “aunque muchos compañeros que ya tienen un nombre y un reconocimiento público dejan que su familia viva afuera para darles un mejor futuro, yo siempre he creído en Colombia y en sus jóvenes”.



Según los organizadores del evento, 9.30 Concept Store surgió a partir de 9.30 Café de Origen, con el que Marcela Giraldo, hoy directora comercial de la compañía, quiso entender la dinámica del café en Colombia, desde su cultivo hasta la comercialización, y cuyo proyecto tiene como objetivo trabajar de la mano de la cadena de valor con el foco puesto en el producto local, la sostenibilidad y el comercio justo.



“Hoy la compañía está integrada verticalmente y va de la mata a la taza de café. Además, pasamos de tener tiendas y restaurantes a algo aún mucho más innovador como 9.30 Concept Store donde unimos la magia del café de especialidad con la creatividad inspiradora de la moda y el arte nacional”, explicó por su parte el director ejecutivo de la empresa, Wilber Jiménez.



EFE