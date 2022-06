Natura, Sanofi y Nubank, ganadores de reconocimiento a la IED

Este miércoles, fueron entregados los primeros ‘Reconocimientos a la Inversión Extranjera en Colombia’, una iniciativa liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ProColombia, que busca exaltar a los inversionistas, empresarios internacionales, agencias de promoción de inversión, zonas francas y firmas legales que han apostado con sus proyectos e iniciativas por el desarrollo del país y la expansión de la inversión extranjera directa (IED).



Durante esta jornada, los ocho ganadores recibieron de manos del presidente Iván Duque un galardón inspirado en la palma de cera, símbolo que representa el crecimiento, la resiliencia y la fortaleza que se asocia a los aportes de la inversión extranjera en el desarrollo y en la competitividad del país y sus regiones.



De acuerdo con Flavia Santoro, presidente de ProColombia, “este es un sentido homenaje y reconocimiento a quienes nos han convertido en el país más acogedor para invertir, reinvertir y hacer de Colombia una plataforma exportadora”.



La ministra de Comercio, María Ximena Lombana, señaló que los empresarios, agencias e instituciones de promoción que hoy recibieron este reconocimiento, son los grandes aliados en el propósito del Gobierno de atraer más inversión para generar empleo y prosperidad a nuestro país. “Desde el inicio del gobierno, una de las estrategias es la atracción de inversión extranjera directa de eficiencia. Trabajamos en esta estrategia generando herramientas útiles y políticas públicas, que han resultado en mejores condiciones y oportunidades para los inversionistas”, dijo la ministra.

Los ganadores

En la categoría mérito a la ‘Agencia de inversión más innovadora en la promoción de inversión’, el reconocimiento fue otorgado a Invest in Orinoquía, por destacarse en su estrategia de generación de ingresos para la sostenibilidad de su gestión a través de un espacio de coworking para inversionistas, así como la organizaron del primer festival internacional de globos aerostáticos llanos orientales, evento de gran nivel y de impacto en la región.



La multinacional Natura, por su parte, ganó en la categoría mérito a los ‘Inversionistas comprometidos con la sostenibilidad e impacto en Colombia’, por sus esfuerzos y compromisos ambientales. En el país, la compañía cuenta con programas como Amazonía Viva, un acuerdo para la regeneración y protección de esta región colombiana y se encuentran trabajando con las comunidades locales para la proveeduría responsable de copoazú, siempre garantizando las condiciones de conservación y aprovechamiento de la biodiversidad.



En la categoría mérito a las ‘Zonas francas con altos crecimientos de empresas’, la ganadora fue la compañía Zonamerica Colombia, la primera zona franca exclusiva de servicios en el país, donde su principal actividad está dirigida a procesos de negocios, tecnología y servicios. En 2021, logró el 100% de ocupación gracias a la llegada de 15 nuevas empresas. Actualmente cuenta con 24 usuarios calificados y 14 empresas de apoyo, entre extranjeras y nacionales, para un total de 1.000 colaboradores contratados por las razones sociales que operan en Zonamerica, reportando exportaciones por US$ 13 millones a Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Chile, México, Argentina, Perú y Costa Rica, entre otros.



La compañía estadounidense Paramount Global recibió el reconocimiento a la ‘Empresa que mayor generación de empleo tiene en el país’. Con la entrada en Colombia, ya cuenta con 5.380 empleos directos en diferentes áreas de desarrollo, en cuanto a actuación, artistas, talento técnico para la preproducción, producción y posproducción, y personal requerido en transporte, logística, alimentación, entre otros. Paramount se enfoca en tener una cultura de trabajo en equipo, crecimiento personal y profesional.



En la categoría mérito a la ‘Inversión para el crecimiento económico a través de alianzas estratégicas con empresas colombianas’, el reconocimiento otorgado fue para Grupo Familia, una compañía Essity, una multinacional sueca y empresa líder mundial en higiene y salud, que realiza ventas en aproximadamente 150 países y cuenta con más de 46.000 empleados a nivel mundial. En Colombia, la empresa adquirió el 45.8% de Grupo Familia. La empresa desarrolla un proyecto multipropósito en Rionegro, Antioquia, el cual se catapulta como uno de los más importantes para la compañía y con el que se busca fortalecer la economía en la región y el país, y que generará cerca de 1.150 empleos entre directos e indirectos en los próximos años.



Por su parte, el reconocimiento a la ‘Inversión con procesos disruptivos y transformadores en el país’, fue otorgado a Nubank, firma que hace presencia en Colombia, para transformar el futuro de las finanzas personales. El banco digital independiente más grande del mundo opera a través de Nu Colombia con una experiencia centrada en el cliente totalmente digital.



La multinacional del segmento de salud Sanofi, se llevó el galardón en la categoría mérito a la ‘Empresa con mayor logro en el uso de Colombia como plataforma exportadora’. La firma tiene en el territorio nacional su centro regional desde donde se cubre 26 mercados de Centroamérica, el Caribe, Perú, Panamá, Ecuador y Bolivia.



En el marco de la celebración se reconoció la labor de la firma asesora Gómez-Pinzón, en la categoría “Reconocimiento a las firmas legales comprometidas con la inversión’, dado el acompañamiento y asistencia a empresas extranjeras en su proceso de instalación en el país, así como a proyectos colombianos que han encontrado en capitales internacionales una plataforma de expansión y crecimiento con visión de desarrollo y sostenibilidad.



La inversión extranjera directa ha sido esencial en el crecimiento económico y desarrollo de Colombia y sus regiones, con importantes aportes de empleos y transferencia de tecnología. Así lo reflejan lo más de US$148.488 millones que han ingresado por este concepto al país en la última década, según la Balanza de Pagos del Banco de la República.

