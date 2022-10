Nequi responde ante masiva queja por caída de su plataforma

Desde horas de la mañana de este sábado 1 de octubre, usuarios de Nequi han reportado, a través de redes sociales, que la plataforma no les funciona.



"Perdón. Tenemos un problema y estamos intentando arreglarlo. Porfa vuelve más tarde", es el mensaje que aparece en la aplicación cuando los clientes intentan ingresar a sus cuentas.

Ante ello, los usuarios se ven impedidos para hacer movimientos en sus cuentas. Desde transferir hasta sacar el dinero. Para las 12:00 p. m. de la tarde las fallas continuaban, según informaron varios ciudadanos en Twitter.

Respecto a los reclamos hechos a la compañía, su respuesta fue que las caídas serán temporales y se encuentran trabajando para que no sigan. "No te preocupes, tu plata está segura en Nequi, déjanos seguir acompañándote y ayudarte a tener una mejor relación con tu plata. ¡En un momento nuestra app volverá a funcionar al 100%!", escriben en sus redes sociales.



NEQUI El Tiempo

Otros usuarios, incluso, han informado que las caídas se están reportando desde el día de ayer 30 de septiembre.

Cabe recordar que Nequi es una de las billeteras digitales más grandes del país y actualmente funciona como una compañía de financiamiento.



En 2021, la app tuvo un crecimiento del 103 por ciento en comparación con el 2020; 6,7 millones de nuevas vinculaciones; un total de más de 935 millones de transacciones al año; y más de 114.000 personas que pudieron acceder a un préstamo.

