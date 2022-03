Níquel: precio internacional da grandes ganancias al país

El conflicto Rusia - Ucrania no solo beneficiará las ventas al exterior del carbón y petróleo nacional, también el níquel local esta teniendo su cuarto de hora por los altos precios en el mercado internacional.



(Níquel: ¿en qué se usa y por qué su alto precio afectaría la economía?).

Y es que la cotización del metal ha subido tanto en su comercialización, que en Colombia, el complejo minero de Cerro Matoso, décimo productor de níquel más grande en el mundo, no solo tendrá grandes ingresos por las exportaciones del mineral, sino que además se optimizarán los costos de operación en extracción, y tendrá nuevos proyectos en desarrollo.



La Bolsa de Metales de Londres (BML) anunció el martes pasado que no espera que el mercado del níquel vuelva a abrir antes de hoy viernes, después de que ese día se suspendieran las operaciones tras un aumento de precios sin precedentes.



(Razones por las que se suspendió la negociación del níquel en Londres).



La bolsa enfatizó que no estaba anunciando una fecha en firme “dada la incertidumbre en el mercado en general”, y presentó una serie de medidas que planea implementar para garantizar el orden en el mercado del níquel, tras la reanudación.



Para ese día (martes 8 de marzo) la BML decidió suspender la transabilidad de la cotización del níquel ya que su precio alcanzó a tocar los US$100.000 la tonelada, y tomó la decisión de cerrarla por completo cuando el precio estaba en US$80.000 la tonelada.

Llama la atención la volatilidad del precio níquel, y en especial para esa jornada, ya que llegó a estar cinco veces más en su valor al registrado siete meses antes cuando no superaba los US$20.000 la tonelada.



Así, con una cotización tan alta del níquel, queda la pregunta: ¿cómo se beneficiará la operación de Cerro Matoso?



Uno de los grandes retos que tendrá este complejo minero en el departamento de Córdoba, así como las demás minas productoras de níquel a nivel mundial, es cuánto más mineral puede producir para maximizar sus ganancias durante esta etapa de precios altos.



“No es tan sencillo como sacar más mineral ya que implica un planeamiento minero responsable que no puede simplemente aumentarse. No obstante, veremos a muchas mineras buscando opciones para incrementar su producción y obtener la mayor cantidad de rendimientos en esta época”, explicó Nicolás Arboleda, líder del área de minería y metales en Baker McKenzie.



El analista subrayó que el alza en el precio de cotización del níquel en la bolsa de metales de Londres resulta muy benéfico para Cerro Matoso ya que sus contratos de suministro de minerales se calculan con base en precios de mercado.



“En todo caso, pocas empresas tienen exposición a precio spot por lo que difícilmente aprovecharan toda el alza del precio, pero sin lugar a dudas, podrán beneficiarse del mismo”, dijo Arboleda.



Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), señaló que “sin duda alguna” un incremento en los precios de los minerales beneficia tanto las empresas como al país (principal socio de las operaciones mineras) de tal forma que los mayores precios incrementan las utilidades, el pago de renta y las regalías.



“Ahora, es importante tener en cuenta que no solo es un momento de precios altos sino además de volatilidad e incertidumbre por la crisis de suministros mundial que está ocasionando el conflicto con Rusia y así como un día se están cotizando por encima de US$100.000 la tonelada en cualquier momento puede caer el precio en la misma proporción y velocidad”, dijo el líder gremial.



Cabe recordar que Cerro Matoso no solo amplio la operación del complejo con los proyectos Queresas y Porvenir, sino que además tiene estimado desarrollar el de Planeta Rica Norte y Tarazá.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO