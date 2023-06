Deuda bruta de la Nación, en 54,6% del PIB a mayo

El ministerio de Hacienda, a través de su dirección de Crédito Público, divulgó las últimas cifras de la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC). Y de acuerdo con el reporte, al 31 de mayo, el nivel de deuda se ubicó en 54,6% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).



En el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023, presentado hace unas semanas por el Gobierno, el equipo técnico del ministerio proyectó para este año que la deuda del GNC “continuará la senda decreciente hasta 59,5% del PIB para la deuda bruta y 55,8% del PIB para la deuda neta, lo que implica una disminución de 1,7 puntos porcentuales y 2,1 porcentuales del PIB frente a 2022, respectivamente”.



Así las cosas, la cifra de mayo estaría ya por debajo de la meta de Hacienda para este año. Sin embargo, y según explican los expertos, esto no quiere decir que ya se haya superado el objetivo del Gobierno, y por el contrario, tiene varias lecturas e implicaciones.



Según explica Jeisson Andrés Balaguera, analista financiero y director ejecutivo de la firma Values AAA, la deuda en Colombia tiene una correlación importante con el crecimiento, dado que la deuda se expresa como proporción del PIB.



Así como en 2022 y 2021 se dio una expansión importante del PIB, ligada a las tasas bajas, lo que pudo ayudar a una corrección del déficit, para este año, explica Balaguera, el crecimiento será menor, y dado que el Banco de la República ha venido incrementando sus tasas al crecer menos se dificultará más el pago de la deuda de la Nación.



“Efectivamente la deuda bruta se ubica en alrededor de 54% en mayo, pero para este año se estima en 59%, debido a que el crecimiento no será tan bueno como el de hace dos años, y aunque pueda que sea menor, va a ser una tasa más real. Lo que viene es un decrecimiento que impactará directamente en la deuda y probablemente ese 59% estará explicado por el menor crecimiento, pues solo a medida que aumente el PIB, si la deuda se mantiene, eso hace que esta decrezca en proporción”, explicó el experto.



De acuerdo con las últimas cifras de deuda bruta, la Nación contaba al cierre de mayo con compromisos por $876,31 billones. De estos, $538,9 billones, es decir el 61%, corresponden a deuda interna, mientras que los $37,3 billones restantes, o el 38,5%, son deuda externa.



Expresada en dólares, la deuda bruta total de la Nación a mayo estaba en US$198.771 millones, de los cuales US$122.243 millones son deuda interna y US$76.528 millones deuda externa.



Las cifras publicadas por Crédito Público también evidencian que 63,2% de la deuda, o $538,9 billones son compromisos adquiridos en moneda local. Esto es lo mismo que US$1.361 millones. De otro lado, 37,8% de la deuda está en moneda extranjera, lo que equivale a US$ 75.167 millones.



Vale la pena mencionar que 93,6% de la deuda total está en tasa fija y 6,4% tiene un tipo de interés variable.



De otra parte, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, aseguró que esa reducción que se registra en la deuda también se puede explicar por otros factores.

“Creo que pueden ser dos motivos. Puede ser porque con la caída del dólar se disminuye el saldo en pesos de la deuda extranjera, y segundo, porque puede que el crecimiento económico hasta el momento ha sido más alto de lo esperado. Con un PIB más alto en los primeros meses del año, eso puede haber contribuido a que el indicador total sea mejor a lo que se estaba proyectando”, indicó.



De acuerdo con Ballén, la deuda se ha corregido levemente a la baja, pero según el experto, ese ajuste debería hacerse de manera más profunda en el tiempo, pues la proyección para los próximos años es que se mantenga elevada.



“Lo más apropiado es que ese nivel de endeudamiento vaya poco a poco reduciéndose. El Gobierno ha anunciado que tiene la intención de hacer prefinanciamiento de 2024 este año, pero a mediano plazo esto tiene un inconveniente, y es que puede terminar incrementando la deuda”, indicó Ballén.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio