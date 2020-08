Asegure su bicicleta para movilizarse con tranquilidad

¿Cuál es el mejor medio de transporte para movilizarse durante la pandemia?



Seguramente muchos piensan que es su auto particular, pues saben quiénes han estado en él y qué medidas de protección han utilizado. Sin embargo, la bicicleta ha surgido como un medio ideal para desplazarse en estos tiempos, no en vano, la OMS recomendó su uso para evitar el contagio.



Razones para preferir este medio de transporte son varias. Por sostenibilidad ambiental, incremento en la actividad física que está asociado a mejoras en la salud y costos de adquisición y uso bajos, son solo algunas de ellas.



A pesar de estas ventajas algunos dudan en utilizarla por el miedo a accidentarse, ocasionar un daño a un tercero o ser víctima de un robo. Por eso, si usted está pensando en desplazarse en bicicleta, solo con adquirir una póliza con una compañía de seguros, con pagos mensuales o anuales, recibiría una indemnización por cada evento que ocurra y esté contemplado en el contrato.



Con este seguro usted puede manejar más tranquilo en la ciudad porque sabe que la aseguradora asumirá los gastos generados por posibles imprevistos. Además, gracias a las asistencias o servicios complementarios, usted no estará solo, pues contará con la ayuda necesaria en caso de que se pinche o se dañe un accesorio. Incluso, podría acceder a un servicio de mantenimiento periódico.



Las coberturas más frecuentes en el seguro para bicicleta son las siguientes:



1. Daño a bienes o gastos médicos producidos a terceros: en caso de afectar a otra persona sin intención, la aseguradora asume los gastos médicos que esta genera, repone los bienes afectados o entrega un monto de dinero establecido en la póliza para la reposición del bien. Algunas pólizas incluyen cobertura de lucro cesante, es decir, se calculan las utilidades que el afectado dejó de recibir a causa del accidente y la compañía se la repone.



2. Robo de bicicleta: esta cobertura aplica en caso de ser víctima de hurto. Revise en el clausulado cómo opera la indemnización, si es en dinero o en especie. Algunas compañías requieren la factura de la compra de la bicicleta, así que es mejor no botarla.



3. Gastos médicos en caso de accidente: si el asegurado sufre algún accidente en la bicicleta, la compañía cubre los gastos médicos que se generen, siempre que no sea un evento cubierto por el SOAT. Algunas pólizas incluyen una indemnización a los beneficiarios en caso de muerte de la persona asegurada.



Dado que las compañías ofrecen distintos seguros, es conveniente indagar y comparar sus coberturas, exclusiones (lo que no cubre el seguro), asistencias y costos (denominado prima en la póliza del seguro). Algunas aseguradoras que los ofrecen son: Bolívar, Positiva, SBS y Sura.



No confunda el seguro para bicicletas con un seguro de hogar, pues este segundo se refiere a la cobertura que tienen los seguros de hogar para proteger los contenidos de valor dentro del inmueble en caso de robo, incluida la bicicleta.



¡Así que anímese a utilizar la bicicleta protegido con un seguro! y si aún no sabe, aproveche esta época para salir muy cerca de su casa y aprender a usarla con todas las medidas de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, limpieza con alcohol, distanciamiento de dos metros con otros bici usuarios y respeto por las señales de tránsito), quizás cuando se haya superado la pandemia, usted ya esté habituado y evite su carro o el transporte público.





Por: Adriana Yauhar, especialista en educación financiera de Banca de las Oportunidades (@AdrianaYauhar)