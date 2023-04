Actualización del 'blockchain' Ethereum: lo que ofrece y sus riesgos

Los entusiastas de las criptomonedas están a punto de recibir buenas noticias: la próxima gran actualización de software de la cadena de bloques Ethereum está a punto de producirse, este miércoles 12 de abril.

(Vea: Lo que se sabe de la que sería la primera cripto emitida por un banco).

Pero como casi todo en el mundo de los activos digitales en estos días, los ajustes tan esperados no estarán exentos de complicaciones.

La revisión, bautizada Shanghái, sigue a la revolucionaria 'Fusión' del 2022, que reemplazó las computadoras con altos consumos de energía por un proceso que involucra tokens ether apostados, o comprometidos, y los llamados validadores para ordenar las transacciones en la red de criptomonedas de mayor éxito comercial.

Ahora, Shanghái permitirá retirar dinero por primera vez a los propietarios de ether que hayan apostado sus monedas desde diciembre de 2020.

Los propietarios de la criptomoneda que apuesten obtendrán una rentabilidad que se paga en tokens ether adicionales.

Actualmente, alrededor de 18 millones de ether están apostados, con un valor de alrededor de 36.000 millones de dólares, según Etherscan.

(Vea: Quién es Do Kwon, el acusado de provocar el colapso de las cripto).

De esta cantidad, se estima que 1,2 millones de ether, valorados en 2.200 millones de dólares a los precios actuales, se retirarán en los cinco días posteriores a Shanghái, según el investigador Coin Metrics.

La gran incógnita es si la actualización provocará un éxodo más amplio de los tenedores con el tiempo o causará una afluencia de nueva demanda cuando se desbloqueen los tokens.

Un panorama regulatorio poco claro aumenta la incertidumbre: la Comision de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha advertido en los últimos meses que los servicios de apuestas ofrecidos por algunas plataformas de negociación constituyen esencialmente una venta ilegal de valores.

"El mercado se moverá de un lado a otro mientras intenta analizar cómo será el aumento de los retiros", dijo Henry Elder, jefe de finanzas descentralizadas de Wave Digital Assets.

(Vea: ¿En qué va la regulación de las criptomonedas en Colombia?).

"No tengo ninguna duda de que vamos a ver muchos retiros", añadió.

Muchos titulares de ether pueden simplemente cambiar entre diferentes servicios de 'staking', o apuestas, o pasar de operar su propio equipo de 'staking' a subcontratar el trabajo a un servicio de 'staking' que opere el equipo por ellos, dijo Elder.

Podría llevar semanas o incluso meses retirar tokens porque los retiros estarán limitados para mantener la seguridad de Ethereum.

Ethereum. Istock

La actualización y posibles inconvenientes

Las pruebas previas a la actualización han ido relativamente bien.

"Tengo bastante confianza en los retiros", dijo en una entrevista Tim Beiko, quien coordina a los desarrolladores de Ethereum. "No hay ni una sola cosa que me quite el sueño", complementó.

Una dificultad adicional: se espera que el proveedor de 'staking', Lido, que representa aproximadamente un tercio de todos ether apostados, comience a habilitar retiros en mayo.

(Vea: Los famosos imputados por un esquema ilegal para promocionar criptos).

Otro problema potencial podría afectar a algunos de los diversos nodos informáticos que respaldan los servicios de billetera de apuestas de ether.

Una vez que se habiliten los retiros, los operadores de nodos deberán recuperar las claves necesarias para desbloquear los depósitos de los usuarios.

Si los han extraviado o no pueden localizarlos por algún motivo, los servicios de replanteo a los que pertenecen los nodos podrían resultar insolventes y eso podría ejercer presión sobre los tokens asociados a estos servicios, dijo Elder.

"Nadie sabe que el banco es insolvente hasta que la gente empieza a sacar su dinero", dijo. "Eso es un como un cisne negro que esta en el horizonte", añadió.

También existe el riesgo de que los nodos sean pirateados o se conviertan en delincuentes, y traten de retener los fondos de los usuarios para pedir un rescate, dijo Mike Silagadze, director ejecutivo de Ether.fi, que permite a los 'stakers' mantener el control de sus claves.

Hasta el momento, el principal uso del blockchain ha sido la creación de las monedas digitales como el bitcoin o ethereum, entre otras. 123rf

"La mayoría de la gente tiene la percepción errónea de que cuando Shanghái pasa, el riesgo de estafa se reduce", afirma Silagadze.

"En realidad es exactamente al revés, el riesgo crece exponencialmente en este punto", explicó.

(Vea: El fraude de identidad se duplicó en las criptomonedas y la banca).

Los desarrolladores de Ethereum señalan que siempre ha existido la posibilidad de que un proveedor de servicios o un nodo fueran pirateados o perdieran claves, y Shanghái no aumenta ese riesgo.

"Existe una posible amenaza si un tercero se hiciera con las claves de retirada de un operador", afirma Ben Edgington, jefe de producto de Teku en ConsenSys y quien trabaja en la infraestructura de Ethereum.

"Cualquier gran operador debería tomarse muy en serio la seguridad de sus claves, por lo que me sorprendería mucho que se produjera una filtración generalizada", valoró.

Una vez resueltos estos problemas, la función de retiros de fondos puede hacer que ether sea una inversión más atractiva, atrayendo a inversores minoristas e institucionales en busca de rentabilidad.

Pero mucho dependerá también de la opinión de los reguladores sobre la criptomoneda y las apuestas.

BLOOMBERG