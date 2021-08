Nueva ‘escapada’ de capitales durante julio

Aunque en lo que va de 2021 Colombia registra un buen comportamiento en cuanto a la inversión de portafolio, lo cierto es que en el último periodo, el de julio, se registró una nueva salida neta de estos capitales en el país, que tuvo un valor de US$96 millones, según los datos que recopila el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).



(Surgen ‘peros’ a proyecto de mercado de capitales).

Y esto se une a la tendencia hacia la desaceleración que se ha presentado en los últimos meses, ya que mientras los títulos de deuda y las acciones lograron atraer una entrada de recursos por US$1.114 millones en abril, esta cifra bajó hasta los US$869 millones en mayo y US$425 millones durante junio.



No obstante, pese a las caídas al inicio del año y la nueva salida de recursos en julio, el balance para el país en lo que va de 2021 hasta el séptimo mes es positivo, ya que registra un ingreso neto de este tipo de inversión de US$1.240 millones.



“El balance de flujos a Colombia en lo que va de 2021 es bastante positivo dado un entorno global todavía complicado y con episodios de descontento social. También les fue bien a Chile y a Brasil. La situación es mas complicada en Perú, donde la alta incertidumbre política llevo a una salida de capital de US$2.000 millones. En México sigue la salida, siendo uno de los emergentes que en este frente se ha recuperado menos”, explica Sergi Lanau, economista jefe adjunto de IIF.



Sin embargo, aunque de momento el año está siendo positivo, hay varios aspectos que establecen nubarrones para los próximos meses, como lo son el proceso de aprobación de la tributaria 2.0 o la proximidad de las elecciones.



De acuerdo con Lanau, “es posible que los flujos sufran un poco por la incertidumbre fiscal/electoral, pero los últimos meses demuestran que podría ser algo manejable: a pesar de una situación social complicada y dificultades en la reforma tributaria, el capital extranjero siguió entrando a Colombia. A no ser que hablemos de situaciones muy complejas, no esperamos que la salida de capital se convierta en problema macroeconómico mayor”.



