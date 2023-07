Qué es el buzón tributario y cómo facilita su declaración de renta

Presentar la declaración de renta no tiene que ser un dolor de cabeza. Para evitar que eso ocurra la Dian anunció que para el proceso de recaudo fiscal se ha impulsado una transformación digital en el que la mayoría de procedimientos se realizan mediante comprobantes electrónicos.



Con el fin de mejorar ese proceso existen herramientas como el buzón Tributario, un instrumento parecido al correo electrónico en el que se reciben las facturas emitidas electrónicamente por un comprador.



“Estos comprobantes facilitan los procesos, otorgan transparencia, inmediatez y, por ende, todos los establecimientos comerciales del país deben cumplir con la normativa establecida por la entidad y contar con una plataforma de facturación electrónica que impulse todo un esquema circular de facturación”, explica Caren Contreras, gerente de marca y experiencia de Facturatech.

¿Cómo funciona?

El buzón se asocia al número de identificación tributaria (NIT) del comprador, así como a su correo electrónico.



Tenga en cuenta que para efectos fiscales, el comprador debe asociar estos mismos identificadores a su Registro Único Tributario (RUT) en el portal de la Dian y esto facilitará su declaración de renta cuando corresponda.



“Esto permite que, en el momento en que se emita una factura a su nombre, la entidad pueda identificarla bajo su NIT o número de identificación y realizar la verificación y/ verificación de dicho documento. De esta manera, la declaración de renta del contribuyente reflejará claramente sus ingresos y egresos, respaldados por facturas totalmente legales y que cumplen con todos los requisitos requeridos por la ley”, añade Contreras.



Según informó Facturatech el buzón tiene “la capacidad de análisis y procesamiento de datos para verificar la legalidad de las facturas, contrastando detalladamente la información que deben contener, las firmas y los certificados que las acreditan ante la DIAN, y las clasifica de forma ordenada”



El buzón le da la certeza al comprador de que la factura cumple con los requisitos establecidos, es legal y puede ser utilizada para presentar su declaración de renta de manera adecuada.



La Dian asegura que aunque se esperaría que todos los empresarios, comerciantes e inversionistas facturen electrónicamente, la cifra actual de cumplimiento de la norma es de solo 1.2 millones.



En este sentido, la entidad sugiere que “Las personas naturales deberían exigir facturas electrónicas y también implementar el uso de un buzón tributario más específico, profesional y calificado, para garantizar que las facturas que reciben por la compra de bienes o servicios sean legales y cumplan con los requisitos establecidos”.



La realidad que esboza Contreras es que los empresarios no tienen claro que digitalizar una factura en físico no implica que esta ya sea una factura electrónica, realmente pareciera que no se conocen los requisitos de una factura válida.



Entonces, una factura que sea legal debe ser “emitida desde la plataforma de un proveedor tecnológico formal, con una firma y un certificado digital, y haber sido procesada exitosamente por la Dian”.



Por esta razón, Facturatech, ha puesto a disposición de personas naturales y jurídicas un completo buzón tributario.



PORTAFOLIO