Los tres tipos de estafa más comunes en Nequi y cómo prevenirlas

En los últimos años, Nequi se ha consolidado como una de las billeteras digitales de mayor uso en el país, al contar con más de 14 millones de personas que emplean esta plataforma para realizar transacciones financieras de forma ágil y sencilla.



Sin embargo, su popularidad también ha despertado el interés de los delincuentes, lo que ha incrementado los casos de estafa y robo a través de esta aplicación.



La modalidad más reciente es conocida como Nequi-Glitch. Un tipo de fraude con el que los ladrones clonan la interfaz de Nequi para realizar falsas transferencias.



Con el Nequi-Glitch quienes tienen instalada la app falsa realizan varios intentos de transferencia a otra cuenta de Nequi, mientras crean un comprobante falso y remiten un mensaje de texto que aparentemente confirma el envío del dinero.



Los delincuentes se escudan en un supuesto fallo de la app para justificar que la plata no se vea reflejada en el saldo de la cuenta de quien la recibió, usando como soporte mensajes falsificados.



Otras modalidades de robo

Otro modo de estafa que se ha reportado es el uso de comprobantes de pago falsos, los cuales son editados en aplicaciones de fotos para hacerlos pasar por auténticos a la hora de realizar una compra en algunos establecimientos de comercio.



A esto se le suma otra táctica en la que los ladrones emplean los códigos QR que emite la plataforma.



En algunos casos se ha reportado que los delincuentes generan otro QR para pegarlo sobre el que los locales tienen a disposición de sus clientes para realizar pagos. Esto con el objetivo de que el dinero sea transferido a otra cuenta.



Recomendaciones para evitar ser víctima de estafa



La aplicación aconseja revisar siempre la cuenta para asegurarse de que el dinero en efecto haya sido recibido.



Nequi también recomienda hacer caso omiso a llamadas telefónicas que piden el cambio de clave. Además, de no abrir ningún correo, link o mensaje de la plataforma que no esté avalado o que no tenga los dominios verificados ya que estos generalmente son empleados para el robo de datos.



No comparta su clave con nadie, utilice patrones que no sean tan evidentes y realice cambios con regularidad. Tampoco acepte ofertas o beneficios que parecen convenientes sin verificar antes con la entidad que se trata de algo verdadero.



