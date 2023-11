Medicamento, nuevo 'round' en crisis del sistema de salud 

Una complicada situación con respecto al suministro de medicamentos en el país es el nuevo capítulo que agrava el estado del sistema de salud.



La polémica se generó en la noche del lunes tras el anuncio de Cruz Verde con respecto a no suministrar más medicamentos no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) a la EPS Sanitas.



La EPS justificó que su déficit de pago se debe a la insuficiencia de recursos dados por el Gobierno, de la cual alertaron junto con otras EPS hace más de tres meses.







A esto se sumó la medida cautelar que impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al Ministerio de Salud y al Invima para que resuelva el desabastecimiento de medicamentos e insumos sanitarios en el país.



Si bien estas situaciones llevaron a una alta tensión entre los actores del sistema, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, expuso con respecto a la circunstancia entre la EPS Sanitas y Cruz Verde que esta es una situación que viene de tiempo atrás.



Según el jefe de la cartera, Sanitas es una de las entidades que más recibe recursos por Unidad de Pago Capitación (UPC), al tiempo que es una de las que más tiene pagos por Presupuesto Máximos.



“Aquí hay una situación mucho más de fondo, porque esta entidad está al día en presupuestos máximos y la UPC les ha pagado $7,8 billones. Estamos totalmente al día con los señores de Sanitas, incluso ya se les pagó todo el mes de octubre”, afirmó el Ministro.





Frente a esto, el presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, especificó desde hace meses se alertó al Gobierno sobre la situación de desfinanciamiento, que desde hace años se viene dando en torno al sistema.



Por esta razón destacó que la gran mayoría de las prestaciones que cubre el sistema están dentro del PBS, pero hay unos pocos servicios que no son parte de ese plan, como los de reciente desarrollo tecnológico o que están diseñados para personas con condiciones de salud particulares, huérfanas y complejas.



“El valor del no reconocimiento de esos servicios no PBS, es decir los que se prestaron y no han sido dados formalmente por el Gobierno ascienden a $1,1 billones en la historia. Con esto me refiero desde el 2008 hasta este momento”, dijo el presidente de la EPS Sanitas.



Ahora bien, según lo dicho por Cruz Verde, desde la entrada en vigencia de la metodología de Presupuestos Máximos en Colombia, la EPS Sanitas ha venido acumulando una cartera mensual por el concepto de medicamentos e insumos no PBS, que ya suman un total de $400.000 millones.



Frente a esto, Rueda mencionó que de los $1,1 billones no reconocidos por el Gobierno hacen parte los $400.000 millones que menciona su gestor farmacéutico Cruz Verde.

A su vez, el Ministro, detalló que “el 14 de septiembre tuvimos una reunión con Cruz Verde y terminamos en la situación de la cartera que tenían con la EPS. Me informaron que la cartera era de $387.421 millones, con una cartera vencida por cerca de $280.000 millones”.

Cruz verde El Tiempo



Por otra parte, el presidente de EPS Sanitas explicó que esas coberturas no PBS, que en este momento representan alrededor de $55.000 millones mensuales, son recibidos entre 30.000 y 40.000 afiliados.



“De estos recursos, el Estado en este momento a través de Presupuestos Máximos solo nos reconoce $33.000 millones. Justamente porque la asignación no ha sido suficiente”, dijo.



Para el presidente de la entidad hay un descalce de $23.000 millones al mes que se acumulan progresivamente y de allí surgen los $400.000 millones que no han sido reconocidos a Cruz Verde.



También Jaramillo fue enfático en decir que hasta hoy el Gobierno está al día con las EPS, y que solo se les adeuda un valor de $800.000 millones, que serán gestionados a través del presupuesto nacional.



Sin embargo, el presidente de EPS Sanitas argumentó que “el que haya pagos oportunos por parte del Gobierno a la EPS no significa que estos sean suficientes. Es como recibir el salario todos los meses pero que no sea completo. Entendemos que el flujo de recursos sea anticipado, pero no es suficiente”.



Adicionalmente, el ministro Jaramillo agregó que después de una reunión con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas se determinó que actualmente las EPS deben una suma cercana a $16 billones a centros médicos, “y Sanitas es la que más debe”.

“Todas sus clínicas tuvieron casi $300.000 millones en utilidades.



No pagan, pero sus clínicas de integración vertical gozan de muy buena salud. Por eso insistimos en que las EPS deben dejar los negocios”, indicó el Ministro refiriéndose a la EPS Sanitas.



A esto, Juan Pablo Rueda le respondió al Ministro que “las clínicas que hacen parte de la organización, efectivamente tienen una utilidad neta, que fue de 4,2% el año pasado, que es menos de la mitad de la utilidad regular que tienen los actores en el sector”.



Además, añadió que una de las soluciones que ellos han propuesto y en las que está de acuerdo y que incluso están en la reforma de la salud, es la del giro directo a los proveedores por parte de la Adres.



“Con ese reconocimiento de recursos buscábamos que todos los actores de la cadena sintieran la tranquilidad de que había un reconocimiento de deuda.Desafortunadamente, las mesas no prosperaron, pero como opciones alternas tenemos la posibilidad de que el gobierno desarrolle el modelo de pago de giro directo”, insistió.



En la noche del lunes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca efectuó una medida cautelar de urgencia para el Ministerio de Salud y el Invima, para que se resuelva el desabastecimiento de medicamentos en el país.



Las medidas que se deberán tomar por parte de los organismos del Estado se basan en priorizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que cursan ante el Invima, que se encuentran pendientes, con el fin de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales.



Además de definir las estrategias para facilitar el acceso a la materia prima requerida para la fabricación de medicamentos.



Diana K. Rodríguez T.

Periodista Portafolio