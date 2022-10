Por qué jóvenes profesionales están dejando de vivir en Nueva York

Hay una ciudad en Estados Unidos que cada vez más abandonan los jóvenes por su alto costo de vida. Se trata de Nueva York, locación de series como ‘Friends’ e incluso la protagonista escondida en las historias de la columnista ‘Carrie Bradshaw’ en ‘Sex and the City’.



Películas que la mostraron como un lugar maravilloso y fascinante para vivir. No obstante, esta fantasía se rompe para quienes buscan vivir en la ciudad y se enfrentan a los altos costos de alquiler y, en general, del costo de vida, de acuerdo con un informe de 'Bloomberg'.

Taha Thomas le dijo al medio que buscó un departamento con oficina para poder realizar su trabajo a distancia. No obstante, los precios en Nueva York no se lo permitieron.



En febrero, decidió mudarse de Nueva York a Miami y le dijo a la agencia de noticias que no solo pudo lograr objetivo, sino que ahora ahorra 13 % más de su salario de casi seis cifras, lo que le permite invertir y pagar sus préstamos estudiantiles.

Según 'Bloomberg', son varios los factores que llevan a que sea complicado asentarse en esta ciudad. La pandemia habría aumentado los costos de alquiler y los precios de los alimentos y las facturas de energía. Esto la hace inasequible para jóvenes con salarios bajos.

Durante los últimos meses los precios de alquiler se han disparado. En agosto, subieron un 13 %, en comparación con el mismo periodo de 2021, de acuerdo con ‘StreetEasy’.



En promedio, un arriendo llegó a costar 3.595 dólares en agosto (Casi 17 millones de pesos colombianos). Para septiembre se presentó una leve disminución.



Ahora bien, los salarios no están alcanzando y menos marcados por las altas cifras inflacionarias en Estados Unidos. StreetEasy mostró que los sueldos bajaron un 9 % en términos reales tras ajustar la inflación.

