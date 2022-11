Privados plantean más ideas para la atención de población mayor

A la propuesta de Asofondos de crear un fondo soberano que se alimente de recursos de parte de las utilidades de Ecopetrol, la venta de activos públicos, el impuesto al subsidio de las pensiones altas o la eliminación de subsidios a la gasolina para atender a la población mayor desprotegida se suman ideas que incluso ligan la transición energética en ese propósito que el Gobierno quiere solucionar.



Daniel Wills, vicepresidente técnico y de Estudios Económicos de Asofondos plantea que una reforma pensional debe tener como uno de sus ejes la ampliación de la atención a la población vulnerable que nunca cotizó para obtener una pensión y de los cuales muchos reciben $80.000 al mes a través del programa Colombia Mayor.



Pero Wills dice que el fortalecimiento de ese programa para darles una cifra superior, e incluso de $500.000 al mes, como lo propone el presidente Gustavo Petro, “no se puede hacer destruyendo el ahorro que construyen los trabajadores para su futura pensión. Esas cuentas no deben dejar de crecer. Las fuentes no se deben usar para pagar subsidios pues hay otras”.



Por eso reafirma el planteamiento de Santiago Montenegro, presidente del gremio, de crear un fondo soberano para ese pilar solidario de Colombia Mayor, que se alimente con las fuentes mencionadas.



Wills dice que “lo que importa es ahorrar. No importa quién maneje los recursos pues pueden ser empresas públicas o privadas y no tomar la dirección equivocada pues lo que se haga hoy es muy importante en el futuro y señaló que fondos de es tipo existen en Chile, alimentado por recursos de la explotación del cobre y en Noruega, fondeado con recursos petroleros.



Juan Carlos Gutiérrez, profesor de Finanzas de la Universidad Eafit, plantea que dicho fondo también se podría alimentar de parte de las regalías de las industrias extractivas. “Si se quitan parte de las regalías del sector y dividendos para alimentar el fondo soberano y armar un portafolio de energías renovables para enlazar la transición de las energías renovables y las no renovables con diferentes proyectos y se haga de manera controlada, la recuperación se puede dar en 6 u 8 años y esa riqueza puede alimentar ese fondo que propone Asofondos”.



Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales dice que la propuesta de Asofondos “va en línea con lo que nosotros desde la firma hemos propuesto (como trasladar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima al pilar 0, acabar las devoluciones de saldo e indemnizaciones sustitutivas, etc) y principalmente con las necesidades que enfrenta nuestro sistema actual. Ojalá se den los espacios para poder seguir debatiendo y construir juntos la mejor reforma pensional posible”.



A su vez, el experto en temas pensionales Marcelo Duque dice que se deben respetar los ahorros de quienes se hayan decidido por el régimen de ahorro individual, es decir los fondos privados. Pero también deben hacer un esfuerzo los fondos privados por hacerse más atractivos hacia sus afiliados. Considera que Asofondos plantea algunas propuestas válidas, pero no asume una responsabilidad desde su modelo de tener mayor cobertura pensional.

