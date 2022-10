Nuevo líder entre las universidades de Colombia, según ranking

La firma Times Higher Education (THE) dio a conocer el The World University Ranking 2023 en el que aparecen 15 universidades colombianas. La nueva líder del país es la Universidad Icesi que, a su vez, se ubica como la número 10 a nivel Latinoamérica.



(¿Emigrar a Canadá? estudiantes extranjeros podrán trabajar más horas).

La Pontificia Universidad Javeriana ocupa la posición número 19 de la región y la segunda en Colombia, de acuerdo con el ranking.



(Ben Bernanke, ex presidente de la Fed y ahora premio Nobel de Economía).

Le siguen la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, en el tercer y cuarto puesto a nivel nacional. Lo que resulta ser una sorpresa para muchos, pues estas han sido históricamente reconocidas como las mejores instituciones del país y la región.

Las mejores universidades en Colombia

1. Universidad Icesi (puesto 601-800 a nivel mundial)

2. Pontificia Universidad Javeriana (801-1.000)

3. Universidad de los Andes (1.001 - 1.200)

4. Universidad Nacional (1.001 - 1.200)

5. Universidad de Antioquia (1.201-1.500)

6. Universidad del Rosario (1.201-1.500)

7. Universidad El Bosque (1.201-1.500)

8. Universidad del Norte (1.201-1.500)

9. Universidad Tecnológica de Pereira (1.201-1.500)

10. Universidad Eafit (1.500+)

11. Universidad Industrial de Santander (1.500+)

12. Universidad Militar Nueva Granada (1.500+)

13. Universidad Pedagógica y Tecnológica (1.500+)

14. Universidad Pontificia Bolivariana (1.500+)

15. Universidad de la Sabana (1.500+)



En total son 1.799 universidades de 104 países y regiones las que se incluyen en las clasificaciones mundiales de este año, 137 más que el año pasado, lo que la convierte en la edición más grande en los 19 años de historia de las clasificaciones.

La Universidad de Oxford del Reino Unido sigue en el primer puesto, como la mejor del mundo por séptimo año consecutivo.



(El balance de los primeros 60 días del Ministerio de Educación).

Las mejores universidades del mundo

1. University of Oxford (Reino Unido)

2. Harvard University (Estados Unidos)

3. University of Cambridge (Reino Unido)

4. Stanford University (Estados Unidos)

5. Massachusetts Institute of Technology - MIT (Estados Unidos)

6. California Institute of Technology - CalTECH (Estados Unidos)

7. Princeton University (Estados Unidos)

8. University of California, Berkeley (Estados Unidos)

9. Yale University (Estados Unidos)

10. Imperial College London (Reino Unido)

11. Columbia University (Estados Unidos)

12. ETH Zurich (Suiza)

13. The University of Chicago (Estados Unidos)

14. University of Pennsylvania (Estados Unidos)

15. Johns Hopkins University (Estados Unidos)

16. Tsinghua University (China)

17. Peking University (China)

18. University of Toronto (Canadá)

19. National University of Singapore (Singapur)

20. Cornell University (Estados Unidos)

PORTAFOLIO