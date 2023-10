Qué les espera en economía a los nuevos alcaldes y gobernadores

Se cumplieron las elecciones del 29 de octubre y más de 23 millones de colombianos salieron a las urnas para escoger a los próximos alcaldes y gobernadores de los 1.103 municipios y 32 departamentos de la geografía nacional, en una jornada que si bien tuvo leves alteraciones de orden público en algunas regiones, fue mayoritariamente tranquila.

La victoria de Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín, Alejandro Eder en Cali y Alejandro Char en Barranquilla; fueron algunos de los resultados que se dieron tras estos comicios, en los que, según los expertos, la gran derrotada fue la coalición y los partidos de Gobierno.

Sin embargo, la pregunta que surge ahora es ¿qué viene para los nuevos mandatarios regionales? teniendo en cuenta el panorama de desaceleración que se ve actualmente y la urgencia de fortalecer la economía para no tener afectaciones al mercado laboral.

Los próximos cuatro años, contando a partir del próximo 1 de enero, serán muy movidos, teniendo en cuenta que muchos alcaldes y gobernadores no son afines al presidente Gustavo Petro, razón por la cual se teme una desconexión entre el gobierno central y las regiones, frente a la que muchos analistas piden mesura.

Expertos de Itaú sostienen que “la relación con el gobierno nacional es clave para la ejecución de proyectos contemplados en el presupuesto de la nación 2024. El reto serán los nuevos proyectos y con qué velocidad pueda retomar el gobierno el gasto público al final del año, buscando reducir los elevados montos de liquidez en la DTN que en el último reporte se ubicaba en $39 billones”.

“Finalmente, se espera cómo se retomarán los debates de las reformas de la agenda legislativa del gobierno, particularmente la reforma a la salud y a las pensiones, mientras la reforma laboral aún no sale de la comisión séptima”, explicaron.

Entre tanto, la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, resaltó que hay mucho por hacer de cara al futuro y que el trabajo en equipo será primordial para asegurar un desarrollo colectivo que beneficie a todo el país.

María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham, destacó que “mejorar las condiciones de seguridad, impulsar junto con el sector privado agresivos programas para el empleo joven que les permita superar la pobreza, fortalecer la conectividad y educación y consolidar las obras de infraestructura pendientes, son parte de los retos más importantes a enfrentar”.

Así mismo, indicó que el sector empresarial “reafirma su disposición de aportar para que los grandes ganadores sean todos los ciudadanos”.

Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “las elecciones envían un mensaje contundente: es indispensable recuperar la cordura política y el equilibrio”.

“Esa cordura que no polariza, que no cae en el populismo, que rechaza la confrontación, que clama por el equilibrio y el centro, que respeta los medios, que construye con esperanza y humildad, que no destruye lo construido, que invita empáticamente al diálogo y la construcción de consensos, que respeta las instituciones, que llama a darle reales respuestas efectivas a las necesidades del ciudadano”, agregó Restrepo.

Cabe recordar que el mismo presidente Gustavo Petro sostuvo que es necesario recomponer el camino luego de estos resultados, al tiempo que señaló que hay que trabajar de la mano con los nuevos mandatarios, para sacar adelante sus reformas sociales.

