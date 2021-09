En el país hay 240.186 negocios que operan desde las viviendas

Tras más de 30 años el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) está preparando un nuevo censo económico, una operación que se llevará a cabo en 2023 y que ayer entregó su primer insumo previo, el Conteo de Unidades Económicas.



El Dane analizó a 2,54 millones de negocios, entre los que contabilizó personas naturales o jurídicas que llevan a cabo una actividad económica ya sea en establecimientos, puestos móviles o viviendas dentro de las cuales realicen alguna actividad.



De estos, de acuerdo con la entidad, hay 240.186 unidades de vivienda con actividad económica, que según el Dane, son casas o apartamentos habitadas, pero que comparten los mismos espacios, sin ser independientes, para actividades productivas, y representan 9,4 % del total.



“Estas viviendas son distintas a las que destinan un espacio físico dedicado a una actividad económica. Partamos de lo que no es, como las que destinan exclusivamente el garaje como una tienda de barrio, eso es una unidad económica fija, pero acá tenemos casos en muchos barrios en los que hay una casa en la que artesanalmente se fabrican alimentos u otros productos”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



El jefe de la entidad estadística destacó como ejemplo la preparación de tamales en las cocinas o talleres de confecciones en la sala o habitación.



“Estamos tipificando algunas actividades económicas que se realizan en las viviendas, pero necesitamos tener una señal para conocer el desarrollo de esa actividad económica. Este es uno de los desafíos conceptuales más importantes que tenemos”, dijo.



Además, el Dane encontró que en el país hay 103.400 puestos móviles y 87.031 unidades semifijas. Sin embargo, la mayoría de los negocios en el país son fijos, lo que implica establecimientos comerciales, industriales y otros tipos de negocios, que ascienden a 2,11 millones (83,1 % del total).



“Un establecimiento semifijo puede ser los enclaves en el espacio público que permiten la venta de cigarrillos, chicles o papas para los transeúntes y peatones, o también los emplazamientos en los que se ven enclaves en los centros comerciales, como es el caso de los puestos donde se venden forros de celulares”, explicó Oviedo, quien aclaró que para los puestos móviles se estableció una limitante en la que no se incorporan a los vendedores ambulantes, sino puestos móviles, con estructuras fácilmente transportables, que son parte de las ventas de calle, como los carros de comida.



Ademas, cabe destacar que del total de unidades económicas que contabilizó el Dane 266.091 establecimientos permanecen desocupados o vacantes.



Así mismo, el Dane analizó la concentración de este tipo los establecimientos en el país y encontró que existe un promedio de 4,94 unidades económicas por manzana urbana, y si se mira por cada 100.000 habitantes, se tienen cerca de 6.396 unidades.



En el caso de los puestos móviles, que reflejan la economía de calle, se contabilizaron 260 unidades por cada 100 mil habitantes y 200 unidades por cada 1.000 manzanas.



“Tenemos una operación exhaustiva, que no solo se dedicó a hacer un conteo, sino a hacer una caracterización básica, algo fundamental en este momento en el país, donde no contábamos desde hace 30 años con una información masiva y difuminada como la que estamos presentando”, dijo Oviedo.



Si bien el conteo de unidades económicas estaba previsto originalmente para el segundo trimestre de 2020, se suspendió por la pandemia y se postergó a los primeros tres meses de este año.



SECTORES Y REGIONES



Dentro de las actividades a las que se dedican buena parte de los negocios en el país, el comercio figura como la principal, con 1,25 millones de unidades, que representa el 55,2 % de los establecimientos. En el caso de los servicios, se tienen 914.283 unidades, lo que implica otro 40,1 % del total de los negocios formales e informales del país.

En menor medida está presentada la industria, con solo 4,2 % de las unidades, para un total de 96.338 unidades, seguida por el transporte, con 7.572 unidades (0,3 %) y construcción con 5.614 unidades (0,2 %).



Así mismo, el Dane evidenció también una alta concentración de los negocios en las principales regiones del país, pues tan solo en Bogotá está ubicada 17,7 % de todas las unidades económicas por las que indagó el Dane, lo que representa 451.000 negocios.



“En términos de valor agregado o PIB, Bogotá pesa el 25,7 % del valor agregado de la economía colombiana, eso significa que estamos viendo indirectamente una concentración de unidades económicas (17,7 % del total) mucho más agregadoras de valor en Bogotá que en el resto del país”, dijo Oviedo, quien indicó que en las demas regiones, por el contrario, “la brecha entre el volumen de capacidad productiva y unidades económicas ya es más cerrada”.



De este modo, en Antioquia se tienen 296.942 negocios, 11,65 % del total, y esta región aporta 15 % del PIB, mientras que el Valle se concentra 9,95 % de las unidades, que equivalen a 251.601 negocios y el aporte de la región es del 9,5 % del PIB, y para el caso de Santander, donde hay 148.009 unidades, lo que implica que concentra el 5,8% del total, el peso regional en la economía es de 5,8 % también.



Por la concentración de los negocios el Dane destacó que los municipios con mayor concentración son Sabaneta, con un promedio de 12 negocios por manzana, seguido por Morales (Cauca), con 11,6 negocios en promedio por cada manzana urbana. En Bucaramanga la relación está en 10,67, seguida por Chía en 10,5 y Bogotá (10,3).



Por el contrario, la menor concentración de los negocios en el país está en el municipio de Pacoa (Vaupés), donde se calcula un promedio de 0,15 unidades económicas por manzanas, seguido por Mitirí-Paraná (Amazonas), donde la relación es de apenas 0,22 y Pana Pana, en Guainía, con 0,38.



