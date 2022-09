Las medidas fiscales que destaca la Ocde sobre Colombia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) publicó este miércoles un informe recopilatorio acerca de las reformas y planes de impuestos impulsados a lo largo del calendario fiscal de 2021 dentro de sus más de 30 miembros y economías relevantes seleccionadas.



El informe ‘Reformas de la política tributaria 2022’’ concluye que las reformas fiscales, en particular las reducciones de los impuestos sobre el trabajo y los incentivos fiscales corporativos más generosos, han sido algunas de las herramientas políticas clave que los países han utilizado para estimular el crecimiento y promover la recuperación económica de la pandemia.



En el documento del llamado “club de las buenas prácticas”, destacan a Colombia, como una de las economías con una “gran recuperación económica” para finales de 2021, haciendo hincapié en la alerta por el incremento del desempleo durante el período de 2020.



Asimismo, el organismo resaltó que el país se encuentra entre los de menor rango en su relación entre la recaudación de impuesto y el producto interno bruto para el 2020, concretamente del 18,7%, siendo con México (17,9%), las más bajas del bloque.



La Ocde también destacó que Colombia fue uno de los pocos países, junto con Francia, Suecia y Suiza, en rebajar la renta corporativa de las empresas. El informe precisa que en el país este dato fue reducido desde el 33% en 2019 al 30% para 2022, no obstante mencionó que Colombia revirtió esta medida para elevar el impuesto hasta el 35% desde enero de este año. “Un notable cambio de dirección”, describió el documento.

La institución señaló que un “pequeño número de países” respondieron el cuestionario sobre cómo gravar a las instituciones financieras, un sector que “ha ganado atención” desde la crisis financiera y que se pueden aplicar sobre diferentes bases, incluidas los depósitos bancarios, los activos de capital, entre otros.



En línea con este punto, el informe destacó a Colombia y a la sobretasa del 3% para las instituciones financieras en el período 2022-2025, impulsada por la anterior gestión del presidente Iván Duque. Asimismo, mencionó que el gobierno sueco impulsará también esta norma y tendrá efecto en 2023.



También sobresale la decisión del pasado gobierno de reducir el IVA a las actividades turísticas, a los boletos de avión y a la hotelería en un esfuerzo por ayudar a la reactivación de este sector, uno de los más afectados por la pandemia de la covid-19.



Las advertencias de la Ocde

Una característica especial en el informe de este año es que destaca cómo la política tributaria ha sido utilizada por los gobiernos para proporcionar un apoyo significativo a los hogares y las empresas, protegiéndolos del impacto de los altos precios de la energía, en alza desde finales del 2021..



El documento señala que las medidas introducidas a mediados de 2022 para reducir el precio de la energía se desplegaron rápidamente y, a menudo, fueron relativamente sencillas de aplicar. Sin embargo, también sugiere que los gobiernos podrían proporcionar medidas más específicas para los grupos de riesgo, mejorar la resiliencia de los hogares vulnerables a las perturbaciones de los precios y acelerar el desarrollo de fuentes alternativas de energía y modos de transporte.



En este sentido, el informe señala que los países “deberían alejarse” del apoyo a los precios, ya que estas medidas contribuyen a “aumentar los subsidios a los combustibles fósiles” y, aunque puedan frenar las perspectivas de inflación, las subvenciones “no permiten que la demanda se adapte a las limitaciones de oferta”, lo cual “puede exacerbar la inflación y sustentar la inflación futura”.



