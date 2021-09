Ocho consejos para 'estirar' el dinero por la subida del dólar

La incertidumbre y volatilidad ha hecho que los mercados se vean afectados por el precio del dólar. Lo anterior no es novedad ya que en el pasado Colombia ha sufrido incrementos; sin embargo, lo complejo es que debido a la pandemia no se vislumbra una solución definitiva.



Por esta razón, los capitales extranjeros e incluso el de algunos colombianos han salido del país para buscar refugio en economías más estables, como llevar sus inversiones a países desarrollados, esto se traduce en la necesidad de obtener dólares para sacarlos del país, generando su encarecimiento.



Teniendo en cuenta el comportamiento que ha tenido la divisa desde el 1 de enero de 2020, hasta el 7 de septiembre de 2021, ha tenido una valorización del 15.65% pasando de $3.277,14 a $3.790,04 pesos por dólar.



Para los colombianos esta alza del dólar trae consecuencias negativas debido a que algunos bienes y servicios pueden incrementar su valor, más exactamente aquellos productos que provienen del exterior.



Para Andrés Jiménez Cortes, docente y magister en finanzas de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para mitigar el impacto de la subida del dólar:



Evite comprar artículos que sean importados, ya que estos productos se tranzan en dólares haciendo que se encarezcan al ritmo que la divisa lo hace.



Posponga los viajes internacionales, ya que sus gastos no serán en pesos colombianos sino en dólares, es mejor viajar en el país para que su dinero rinda más.



Procure que sus compras sean de productos netamente nacionales, esto debido a que existen productos que requieren ciertas materias primas provenientes del extranjero, lo que encarecen los productos.



Tenga cuidado si está pensando en endeudarse con dólares, ya que no solamente tendrá que pagar intereses, sino que deberá asumir el aumento del costo del dólar. Prefiera endeudarse en pesos ya que estabilizará el efecto del dólar.



Si tiene deudas en dólares, lo mejor es salir de ellas lo más pronto posible, puesto que el nivel de incertidumbre es alto y no se sabe cuándo se va a estabilizar el mercado.



Si quiere ahorrar puedes aprovechar esta época para hacerlo en dólares, ya que no solo ganará intereses por el ahorro, sino que ganará el aumento que tenga el dólar.



Pero si tiene ahorros en dólares, trate de mantenerlos para obtener el beneficio del incremento de la divisa.



Es momento de exportar, el efecto del encarecimiento del dólar hace que los productos nacionales ganen mayor competitividad versus los productos internacionales, por la disminución del costo de la divisa colombiana.



