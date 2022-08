Ocupación hotelera en el país creció 6,2% en junio

El sector de turismo va poco a poco recuperándose, y ahora en junio, se evidencian los primeros indicadores positivos frente a prepandemia.



Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el sexto mes del año la tasa de ocupación hotelera cerró en 54,4%, mientras que para el mismo mes en 2021, la cifra fue de 36,20% y en prepandemia (2019), la tasa era de 48,2%.



(Lea: Ministro de Comercio asegura que se revisarán con cuidado los TLC).

Este comportamiento fue representado en 30,7 p.p. por el rubro de viajes de ocio y 19,1 p.p. por el motivo de negocios. Esta dinámica más allá de ser mayor en comparación con el periodo de prepandemia, evidencia además, que las personas están viajando en su mayoría por disfrute, pues en este mes, el Dane evidenció que el 56,5% de los turistas los hicieron por este motivo, mientras que en 2019, la cifra se ubicó en 53%.



En negocios, la relación se presentó 35,1% vs. 37,5% respectivamente, lo que demuestra mayor rezago en el turismo Mice.



Esta tendencia la evidenció sobre todo la ciudad de Bogotá, que por excelencia, es la capital de los viajes de negocios.



En los resultados, el reporte mostró que si bien la ocupación de la capital paso de 57% en 2019 a 59,3% en 2020, el motivo de negocios cayó, pues del 57%, el motivo negocios representaba 34,6 p.p., mientras que para 2022 la participación del 59,3%, de este motivo cerró en 29,8 p.p.



“Se está empezando a ver la ciudad de Bogotá como un destino para ocio (...) Es de destacar ese fenómeno que le esta pasando a la ciudad en la composición del turismo, pues aumenta el motivo de ocio, pero faltan varios puntos sobre el turismo de negocios”, dijo al respecto Julieth Solano, subdirectora general encargada del Dane.



Y es que el sector ve que esta dinámica de viajar aún más es constante.

“Vemos unas regiones con la bandera de la recuperación y reactivación. Sin embargo, Bogotá aún no recupera esta tasa de crecimiento, el sector de conferencias, reuniones o convenciones no se recupera”, dijo José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco.

Y es que si se ve el dinamismo de otras urbes, el Dane mostró que en ciudades más turísticas como Cartagena se ve una ocupación mucho mayor que en 2019, lo cual jalonó el resultado del sexto mes del 2022.



(Además: Movimiento de pasajeros internacionales se recuperó un 99 %).



A junio, La Heróica cerró en una ocupación del 70%, y en 2019, la cifra era de apenas 52%, lo que significaría 18 p.p. en comparación.



De esta cifra, Solano destacó el aporte significativo del motivo de ocio, el cual aportó 50,4 p.p en este mes. Y a su vez, como pasa en otras ciudades bajó la participación del motivo de negocios en Cartagena, pues a 2019, esta cifra representaba 24,2% del total y en 2022, 22,7%.



Caso distinto se presentó en la región central donde el motivo Mice pasó en 2019 de 20,9% a ser 23,2% del total de participación mensual. De esta manera cayó el motivo de negocios pasando de ser 72,3% en 2019 a 72,% en 2022.



Otra dinámica interesante se presentó sobre los responsables de este crecimiento en las cifras, donde el Dane evidenció que se dio gracias a la contribución en los viajes desarrollados por residentes aportando 42,2 p.p del crecimiento de 54.4% en el sexto mes del año.



Esto demuestra un crecimiento considerable frente a 2019, mismo periodo de tiempo donde los residentes si bien aportaron mayor participación frente a los no residentes, solo aportaron 34,7 p.p del crecimiento de 48,2%.



Así mismo, es importante destacar que el Dane también realizó la encuesta trimestral de Agencias de Viaje, donde se reveló que en comparación de 2019, el personal ocupado aún se encuentra en la cifra de -41%, lo que reflejaría la falta de personal contratado.



Paula Galeano Balaguera