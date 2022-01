Ómicron e inflación en enero no opacan optimismo de la economía

La dinámica económica de las primeras semanas del año presentó un comportamiento mixto. Según el tracker semanal de la Ocde, que estima la diferencia entre el crecimiento del PIB semana a semana y la tendencia que tenía previo a la crisis, la actividad económica en Colombia se ubicó 0,67% por encima del nivel prepandemia en la semana del 16 de enero.

En contraste, en la primera semana del año, entre el 2 y el 8 de enero, el crecimiento no fue tan favorable, con un balance de -2,6%; pero entre el 27 de diciembre de 2021 y el 1 de enero logró otro pico positivo (1,55%).



Desde el inicio de la pandemia, el tracker de la Ocde para el país solo se ha ubicado en tres ocasiones por encima de nivel precovid: en estas dos semanas, y en la semana del 24 de octubre de 2021 (0,19%). La herramienta recoge información en tiempo real, a través de un análisis algorítmico de Google Trends, que compila información de consumo, mercado laboral, actividad industrial, comercio, percepciones económicas y pobreza, entre otros.



Así como estos datos y tendencias de búsqueda de Google reflejan el ritmo de la economía, las percepciones de varios sectores y expertos también han servido como un termómetro para el primer mes del año.



“En el comienzo del año estamos viendo una continuidad en el ciclo de recuperación de la economía colombiana, si bien a unos ritmos algo menores a los de cierre del año pasado. El tema de ómicron no ha impactado de manera muy significativa en Colombia, debido a que no se han tomado medidas de contención o restricción de movilidad de las personas. Pero en cuanto a inflación mantenemos la misma tendencia del año pasado, probablemente un resultado cercano al 1% en el mes de enero”, indicó Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá.



En el lado del consumo, enero sí tuvo efectos más marcados. Camilo Herrera, fundador de Raddar, destacó que “lo que se está viendo es que la cuesta de enero de este año fue mucho más fuerte que la que históricamente se da. Aún no tenemos las magnitudes y valores de gasto, pero hay hogares que reportan que están comprando menos”.



De acuerdo con Herrera, en enero ‘se junta la tormenta perfecta’, pues en diciembre, con la Navidad, las personas suelen gastar su salario e inician enero con poco flujo de efectivo.



En el comienzo del año es destacable que la confianza del consumidor se ha mantenido positiva y los anuncios de inversión de

“La Navidad del año pasado fue muy grande, los hogares gastaron mucho, entonces la cuesta de enero fue muy dura, pero también está la temporada escolar, que no estuvo en el año anterior por los confinamientos y la no presencialidad educativa, y a eso se suma un alto aumento de precios en varias categorías. Los hogares están sintiendo un enero muy difícil, aunque de seguro los datos de gasto serán positivos”, dijo.



LOS SECTORES



De acuerdo con el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, Hernando José Gómez, “en el comienzo de año es destacable que la confianza del consumidor se ha mantenido en terreno positivo y los anuncios de inversión de las empresas, nacionales y extranjeras, han sido bastantes. Estos dos elementos permiten prever que se continuará con la recuperación de la economía en 2022 y con la generación de empleos”.



Por el lado del turismo, Paula Cortés, presidente ejecutiva del gremio de las agencias de viajes, Anato, indicó que, si bien aún no se cuenta con las cifras de cierre de enero, “teniendo en cuenta la dinámica que ha venido mostrando el sector, consideramos que se obtendrán mejores resultados que los reportados en el mismo mes de 2021”.

Así mismo, José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, afirmó que en enero, la ocupación arrancó con un 54%, “muy similar a lo que teníamos en el 2019, y esto nos termina generando aliento y positivismo”.



Desde el comercio exterior, y a pesar de las dificultades del escenario de logística internacional, “se percibe un buen inicio, dados los precios de los productos básicos y la demanda de alimentos y bebidas”, dijo Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó también el inicio del año. “Creemos que terminamos un 2021 bastante bueno en términos de crecimiento económico. Esa dinámica va a generar una inercia que en los primeros meses de 2022. Estaremos construyendo sobre los construido del 2021 y es probable que las cifras sean significativamente más bajas, que igual serán buenas, de alrededor del 4%”, dijo.



Por otro lado, desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), saludaron la continuidad de los subsidios para la adquisición de vivienda para el 2022 y sostienen que este es un gran mecanismo que permitirá dinamizar las ventas para los colombianos.

Adicionalmente, algunos sectores ya dejan cifras positivas en enero, como el automotriz. “La industria este año tendrá un comportamiento positivo que superará las cifras del año 2019”, dijo María Juliana Rico, directora de la cámara automotriz de la Andi. Hasta el jueves de la semana pasada se había colocado 10.667 vehículos livianos, mientras que en todo enero de 2021 se facturaron 14.327 unidades, de livianos y pesados.



Por parte del sector de la salud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, informó que con corte al 14 de enero se había conseguido un 81% de cobertura en personas mayores de 60 años en cuanto al plan de vacunación con más de 6 millones de dosis aplicadas.



