¿Por qué Colombia necesita mejorar su sistema fiscal, según la ONU?

Esta semana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó su cuarta edición del Informe Regional de Desarrollo Humano. En este la entidad revisó diferentes aspectos de una “trampa” que enfrenta la región. Altos niveles de desigualdad y bajo crecimiento.



Luis Felipe López Calva, subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de PNUD para América Latina y el Caribe, habló con Portafolio sobre los desafíos que enfrenta la región en medio de esta trampa, y se refirió a algunos retos de Colombia.



El informe identifica tres problemas: concentración de poder, la violencia y las políticas mal enfocadas, ¿qué tan sencillo es para la región romper estas dinámicas arraigadas?



Estos problemas son manifestaciones de la trampa de la que hablamos, retroalimentan la alta desigualdad, el bajo crecimiento e inciden en una baja productividad. No hay una solución sencilla para salir de esta trampa, pero proponemos un punto de entrada que es la protección social universal, fiscalmente sostenible, y favorable al crecimiento.



Creemos que se puede hacer una reforma que garantice ese mínimo piso de seguridad social, en el momento es difícil aplicar reformas fiscales, pero con los recursos que se tienen, gastarlos mejor y hacer un esfuerzo para tener un piso mínimo de seguridad o protección social para todos los ciudadanos, eso puede generar empleo, reducir la vulnerabilidad, y generar una dinámica positiva. Creemos que es el punto de entrada más próximo.



¿Qué se necesita para tener un sistema fiscal más eficiente?



Es muy importante pensar primero en el objetivo y luego en el instrumento, el instrumento es la fiscalidad, pero el objetivo es la protección social, primero hay que discutir qué tipo de protección social queremos y luego cómo lo financiamos.



Hablamos de que debe ser independientemente de la condición de empleo, porque tenemos informales y trabajadores formales, que contribuyen a sistemas distintos y creemos que se requiere el mismo piso de seguridad para todos y financiado con la misma fuente. De manera gradual, una vez la recuperación inicie, hay que repensar un sistema más progresivo.



Entre las percepciones de los latinoamericanos que muestra el informe está que se debería gravar a la población de más ingresos, ¿cómo está nuestro sistema?



El sistema tributario latinoamericano es muy característico y el de Colombia similar a este patrón. Hay factores como impuestos al consumo, donde hay espacios de mejora, los impuestos corporativos y al ingreso, y yo insistiría en los impuestos a la propiedad.



En general la región, y ciertamente Colombia deben seguir en esa dirección de repensar su sistema fiscal, y ver la reforma fiscal como un instrumento y no como un objetivo y un instrumento en el que efectivamente se vea que aquellos que tienen más, contribuyan más.

Luis Felipe López Calva, subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de PNUD para América Latina y el Caribe. Archivo particular

En desigualdad, ¿cuáles retos que tiene Colombia?



Por sectores ciertamente el tema educativo es muy serio en toda la región y Colombia no es la excepción, las desigualdades territoriales es probable que se profundicen, y también están los jóvenes como un énfasis central en el caso Colombia y las mujeres, que están en condiciones de empleo particularmente vulnerables. Hay que atender de manera particular a estas poblaciones para poder tener una salida socialmente más consistente y sostenible.



La pandemia profundizó esta “trampa” entre desigualdad y bajo crecimiento, ¿cuáles son las perspectivas a futuro?



El choque ha profundizado algunos de los problemas estructurales. Es muy importante tener en cuenta la heterogeneidad sectorial de la recuperación, y tratar de poner atención a los sectores que se están recuperando de manera más lenta. Segundo, tratar de tener una perspectiva de cuáles son los instrumentos con los que se cuenta para reactivar, sobre todo la pequeña, micro y mediana empresa, que son los que generan la mayor parte del empleo.



El PNUD también presenta el Índice de Desarrollo Humano por países; ¿cómo está Colombia?



El último informe salió en 2020, y tenía datos hasta 2018. Prevemos que Colombia va a tener un buen desempeño porque así venía ocurriendo, es un país que tiene particularmente una economía muy resiliente, que obviamente ha sido muy afectada en 2020, pero esto no se va a reflejar todavía en el reporte del próximo año.



Si hacemos estimaciones del IDH es la primera vez en treinta años que el IDH va a caer a nivel global, y Colombia no será la excepción, sobre todo con el tema del componente de ingreso y en la dimensión educativa va a haber una contracción en el IDH. El IDH que se espera ahora presentar con estimaciones mostrará el tamaño de la tragedia de desarrollo humano que ha significado la pandemia.



