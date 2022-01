Opa escalonadas, nueva estrategia en Colombia

Las ofertas públicas de adquisición (opa) que el Grupo Gilinski hizo sobre Nutresa y Grupo Sura en la Bolsa de Valores de Colombia y en donde compró 27,68% y el 25,3% de la propiedad, respectivamente, está dejando como novedad una estrategia que en Colombia no se había utilizado y es el de las operaciones escalonadas no acordadas u hostiles.

En la literatura financiera no es una novedad esta figura, pero en el caso de Colombia sí lo es, pues las opa que se han realizado en el pasado fueron acordadas entre las partes involucradas o para deslistar o sacar al emisor de la Bolsa luego de que su comprador no estuviera interesado en que se sigan cotizando las acciones en el mercado.



De acuerdo con Julián Benavides, jefe de Departamento de Estudios Contables y Financieros de la Universidad Icesi de Cali, en el ámbito colombiano no es tan común esta figura. Indica que es un juego estratégico interesante sobre el valor real de la acción en la Bolsa.



“En la primera opa se lanza un precio bajo o que en apariencia es alto, si la acción viene con una desvalorización frente a lo que se podría esperar. Atraigo gente, les compro y luego, al valorizarlas, vuelvo y lanzo la red a mayor precio. De esa manera les saco más valor. Es una jugada genial y en esta ultima (de Nutresa) sí se paga una prima de control”, asegura el académico.



Por su parte, Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa Educación Financiera, dice que en la primera opa del Grupo Gilinski “los precios fueron malos. Aprovecharon la depresión en las cotizaciones y lanzaron una oferta mala, de oportunidad, a ver quiénes se animaban y pescaron muchas acciones”. Y luego, dice, lanzan otra opa por lo que les faltó, “a un precio más justo. $39.000 por Grupo Sura y $42.000 por Nutresa, acordes a las transacciones similares”.



De paso, “Gilinski valoriza su propia inversión inicial y envía el mensaje al mercado de lo que realmente valen las acciones. Una jugada interesante”, dice y asegura que el otro objetivo claro es el poder y el control, para tener más participación en las juntas y así entrar más fácil al Grupo Argos y Bancolombia, entre otras empresas del Grupo Empresarial Antioqueño.



No obstante, el analista asegura que al hacer la suma de partes de Grupo Sura, es decir “la cotización de las acciones de las empresas en las que esa holding tiene participaciones, el precio real en la bolsa es de $45.300 y así, incluso el Grupo Gilinski ofrece para la segunda opa pagar $39.000, un precio barato”.



Sin embargo, con Nutresa no sucede lo mismo pues no es una holding, aunque Toro considera que el precio real de la compañía, conglomerado de empresas procesadoras de alimentos con el 54% del mercado en Colombia, estaría entre $40.000 y $45.000 y para la segunda opa el grupo comprador pretende pagar a $42.000.



Para Diego Restrepo, profesor de finanzas de la Universidad Eafit, las opa escalonadas son una estrategia muy inteligente, que les ha permitido comprar un buen porcentaje a un menor precio que su precio de reserva y testear la potencial demanda.



“Nadie sabía si la estrategia iba a ser escalonada. No obstante, si no es exitosa la primera, es normal ver este tipo de estrategias. Mejorando las condiciones que imprimen una gran presión a los indecisos”, asegura.



PORTAFOLIO