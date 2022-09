Opción tarifaria: una alternativa para bajar los precios de la luz

En los últimos días, la discusión de las tarifas de energía se ha tomado al sector energético y a nivel general. Mucho se ha hablado con respecto a las causas de esta problemática, que tiene numerosas variables y que se vio fuertemente impactada por factores externos, como los indexadores.



Esto ha llevado a que el gobierno nacional anuncie medidas para que sea controlada esta alza. De hecho, en el marco del Congreso de Andesco, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que se estaban evaluando alternativas para el corto, mediano y largo plazo.



De acuerdo con la funcionaria, en el corto plazo, se revisaría qué indicador aplicado a los contratos (IPP o IPC) es el mejor para usar y que no se disparen los precios. Cabe recordar que estos se aplican sobre los contratos de generación, distribución, transmisión, entre otros de los 6 componentes. Hacia un mediano y largo plazo, la propuesta iba encaminada a crear un indicador específico para el sector y que no se vea tan fuertemente afectado por las externalidades.



Precisamente, en este marco, Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, informó que habían tomado la decisión de adelantar medidas para frenar el alza y disminuir los precios finales de las facturas. "Veníamos hace unos días explorando junto con el alcalde Daniel Quintero y el equipo de EPM alternativas para alivianar los incrementos tarifarios que están viviendo algunos usuarios en el país. Tuvimos reuniones con gremios y el Ministerio de Minas y Energía y el consenso es encontrar herramientas para que esto pase", explicó el gerente de la compañía.



Por eso, la empresa optó por no aplicar el indexador de IPP a los contratos de generación, esto podría empezar a tener un impacto a partir de octubre en las facturas de las empresas filiales de EPM, como Afinia, Essa, Cens, Edeq, Chec, entre otras.



Ahora bien, esta no es la única salida que tiene el sector. También existe una alternativa y es la opción tarifaria. Se trata de una medida que ya se había adoptado durante la pandemia y lo que permitió es que las tarifas se congelaran para que no hubiera afectaciones por alza en precios.



Una vez se terminó, las empresas tuvieron la oportunidad de empezar a incrementar sus tarifas para emparejarse con el valor que deberían cobrar. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, recordó que durante 14 meses la tarifa estuvo congelada, a pesar de que los costos sí se incrementaron.



Desde que se decidió eliminar la opción tarifaria, las empresas empezaron a retirar de forma paulatina este diferencial y algunas ya han logrado igualarlo y empezar a recuperar lo que se dejó de cobrar en pandemia.



Celsia explicó que si bien, aplicando por completo la fórmula de la Creg su tarifa sería la más alta, por cuenta de la opción tarifaria son la empresa con mayor diferencial y su tarifa real por kilovatio es de $825. Ahora bien, Celsia Tolima fue incluido en la ADD de Oriente, por lo que esto también significará que su tarifa calculada dejará de ser la más alta.



Para aquella compañías que están dedicadas a la distribución, la opción presentada por EPM no es viable, dado que no pueden manejar la tarifa de distribución. En este caso, Marino del Río Uribe, gerente de energía de Emcali, señala que la única alternativa sería la opción tarifaria. Sin embargo, destaca que esto podría poner en riesgo la estabilidad financiera de las compañías, dado que aún no han recuperado la cartera que traen de pandemia.

El papel que jugará el Gobierno en la discusión

En la discusión de los precios de la energía eléctrica ha habido múltiples propuestas. Algunas de la sombrilla de acción del Gobierno Nacional y otras de las empresas. Aplicar la opción tarifaria y dejar de aplicar IPP sobre los contratos como indexador hacen parte de las cartas que juega el sector empresarial. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y la viceministra de Energía Belizza Ruiz, también presentaron una serie de propuestas que hacen parte de las acciones del sector público.



Una de las propuestas que surgieron fue la creación de un indicador propio para el sector eléctrico, que permita que cuando haya circunstancias como la coyuntura actual, no se afecten los precios de la energía.



Esta evaluación podría tomarse un tiempo, por lo que para el corto plazo propusieron revisar qué indexador (entre IPC e IPP) es más conveniente usar. De igual manera existía la propuesta de un fondo de estabilización, sin embargo fue descartada por el Ministerio de Hacienda.



Daniela Morales Soler