Opciones de inversión en la mira de expertos para el 2022

El 2022 tiene varios elementos en los que los inversionistas deben fijarse: incrementos de las tasas de interés a nivel local e internacional, menor liquidez en los mercados y una inflación que persistirá al menos en el primer semestre y las elecciones de Congreso y de Presidente.



Según el programa Finanzas para el Futuro de BBVA, una alternativa en la que fácil comenzar es en un fondo de inversión, en donde desde la aplicación y con $20.000 el cliente puede realizar aportes desde $50.000, para metas a corto, mediano o largo plazo.



El Certificado de Depósito a Término es un producto que podrá tener auge por el aumento en las tasas y en el caso de la entidad, se pueden abrir digitalmente, desde $500.000 o también de manera tradicional, con rentabilidad fija desde $1 millón. La cuenta de ahorro es el producto más básico y líquido, pero con bajas tasas.



Si el perfil del cliente es más arriesgado, los Fondos de Inversión Colectiva son una opción con alternativas como acciones nacionales e internacionales, deuda pública y privada, divisas, proyectos inmobiliarios en marcha o construidos, materias primas, entre otros.



Los equipos de inversiones de Fiduciaria Scotiabank Colpatria y Scotia Securities dicen que por la alta expectativa de inflación, se espera que con los aumentos en la tasa del Banco de la República, y el ambiente electoral, se vean favorecidas las inversiones en tasa fija indexadas al IBR e IPC con plazos menores a 1 año, y los títulos de la parte más larga de la curva (de 7 años en adelante) tanto en tasa fija como indexados.



Los títulos con vencimientos inferiores a un año son refugio para los inversionistas que quieran protegerse de la incertidumbre en el corto plazo.



Para el segundo semestre, las estrategias dependerán del resultado electoral, la inflación y la tasa del Emisor fijada en el primer semestre, por lo cual es recomendable revisar la estrategia de mediano plazo a mitad de año y anticipa que la incertidumbre política podría impedir valorizaciones importantes y que por el contrario, grandes inversionistas se queden quietos.



Así, las acciones más representativas en el indicador Msci Colcap podrían no presentar buena rentabilidad hasta que la incertidumbre electoral se reduzca.



Por esto, será importante considerar inversiones en los sectores de servicios, consumo y holdings con exposición a infraestructura pública (pues tienden a ser sectores defensivos y que no dependen tanto del ruido electoral).



Por su parte, el Círculo de Inversionistas Innovadores, Cirii, que investiga las tendencias de inversión en Colombia, aseguró que los portafolios inmobiliarios a la medida, con alternativas no tradicionales y según el perfil de inversionista, es la mejor opción en 2022.



Rafael Chavarro, investigador de Cirii, dijo que invirtiendo en dólar, hay una exposición elevada a la volatilidad, pudiendo ser rentable, y segura, “pero seguramente tendrá grandes sobresaltos en pleno año electoral y de reactivación económica mundial sin una garantía real”. El mismo destino del dólar, indicó, le puede ocurrir a las criptomonedas en temas de inestabilidad. “Vienen con una gran dosis de incertidumbre. Luego, el riesgo es mediano y podría ser alto”.



