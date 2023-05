'Open finance': beneficios y riesgos de la política aprobada en el PND

El sector de las 'fintechs' se encuentrana la expectativa de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, pues, gracias a este, su política de 'open finance' se vería muy fortalecida.

Esto es debido a que, tras aprobarse el PND en el Congreso, también se estableció el deber de la apertura e intercambio de información de cuentas y productos con terceros, con el objetivo de "facilitar la creación de soluciones adecuadas para las necesidades de los usuarios".



A pesas de ello, el tema del 'open finance' sigue siendo poco conocido por los colombianos, según aseguró José Abraham Méndez, gerente general de Plintron en Colombia.



"Aunque para muchos colombianos este tema aún resulta desconocido, esto trata del hecho de incluir una política de datos abiertos, que facilite la innovación en el sector financiero y digitalice los procesos, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera y promover la colaboración entre los actores del sector financiero. Esto no solo es una gran oportunidad de desarrollo para Colombia, sino que también permite a las empresas conocer a profundidad a los usuarios para crear productos y servicios personalizados y acordes a las necesidades de las comunidades y también de aquellos segmentos desatendidos", comentó.



Vale la pena mencionar que la política de 'open finance' está relacionado con el 'open banking', pues trabaja en conjunto en la implementación de modelos de riesgos, programas de fidelización con sus usuarios y planificadores financieros, así como en el conocimiento profundo de ahorro de los usuarios.



"Esta normativa, al parecer, no solo facilitará la innovación en proyectos financieros, sino que también ayudará en sectores como el de telecomunicaciones, en donde cada vez se hacen mayores esfuerzos por conocer mejor a los usuarios para llevarles ofertas segmentadas para la fidelización de los clientes a través de planes móviles y servicios personalizados", agregó Méndez.



No obstante, pese a que esto represente un avance para el sector, todavía tiene diferentes matices que se deben estudiar. Un ejemplo es en cuanto a la seguridad financiera y cibernética, todavía existen muchos retos, así como el control del fraude, el levado de activos, la transparencia en la información compartida, entre otros.



